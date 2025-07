Mueren dos personas y once más resultan heridas en nuevos ataques de las fuerzas rusas sobre Járkov

MADRID, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - El gobernador de Járkov, Oleg Sinegubov, ha informado de la muerte de dos personas, así como de otros once heridos, como consecuencia de nuevos ataques aéreos ejecutados este lunes por las fuerzas rusas sobre esta provincia ucraniana. Uno de los bombardeos ha caído sobre el área de Shevchenkivska, en la aldea de Borivske, dejando un muerto y al menos cuatro heridos, apenas un día después de otro ataque aéreo sobre Járkov que se saldó con otra víctima mortal. Por otro lado, varios drones han golpeado la ciudad de Zlatopil, donde se ha confirmado otra muerte y once heridos, entre ellos un menor de edad, según ha detallado Sinegubov. "El personal médico está prestando asistencia. Todos los servicios de emergencias trabajan en el lugar", ha destacado. En paralelo, se han registrado otra ronda de ataques con drones sobre la provincia de Sumi. Su gobernador, Oleg Hrigorov, ha informado de que han caído sobre un centro educativo, si bien no había nadie en su interior. Aún así, seis personas han resultado heridas, ha contado en su cuenta de Telegram, horas después de denunciar dos muertos en un ataque previo.