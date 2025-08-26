Mueren dos policías en tiroteo en el este de Australia
Dos policías murieron y otro resultó herido el martes durante un tiroteo en una propiedad rural...
Dos policías murieron y otro resultó herido el martes durante un tiroteo en una propiedad rural en el este de Australia, informaron las autoridades, que advirtieron que el sospechoso se dio a la fuga.
La policía dijo que busca a un hombre que huyó después de la confrontación violenta en una propiedad remota en Porepunkah, un pueblo al pie de una montaña en el noreste del estado de Victoria.
"Dos policías murieron por los disparos y un tercero resultó gravemente herido después de ser disparado en la parte baja del cuerpo", indicó la policía de Victoria en un comunicado.
"Se cree que el atacante abandonó la propiedad y en este momento se desconoce su paradero", agregó.
Las autoridades pidieron a la población de Porepunkah permanecer en casa hasta próximo aviso mientras continúa la búsqueda del sospechoso.
