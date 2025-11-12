Mueren las 20 personas a bordo de un avión militar turco que se estrelló en Georgia

ANKARA, Turquía (AP) — Las 20 personas que iban a bordo de un avión de carga militar que se estrelló en Georgia murieron, según anunció el miércoles el ministro turco de Defensa.

El avión C-130 había despegado de Azerbaiyán y se dirigía de regreso a Turquía cuando se estrelló el martes en el municipio de Sighnaghi, en Georgia, cerca de la frontera con Azerbaiyán.

“Nuestros heroicos compañeros de armas fueron martirizados el 11 de noviembre de 2025, cuando nuestro avión de carga militar C-130, que había despegado de Azerbaiyán en ruta hacia nuestro país, se estrelló cerca de la frontera entre Georgia y Azerbaiyán", indicó el ministro de Defensa, Yasar Guler, en un mensaje publicado en X, junto con fotografías del personal militar fallecido.

La causa del siniestro está siendo investigada.

