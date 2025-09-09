Mueren más de 20 personas por un bombardeo ruso en la región ucraniana de Donetsk

MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

Más de 20 personas han muerto como consecuencia de un bombardeo lanzado por las Fuerzas Armadas de Rusia sobre la localidad ucraniana de Yarova, en la región de Donetsk, según un balance preliminar de víctimas confirmado por el presidente, Volodimir Zelenski, que ha condenado este nuevo ataque "brutalmente salvaje" sobre civiles. Según Zelenski, una bomba aérea ha impactado sobre un grupo de personas que esperaba recibir el pago de su pensión. El presidente de Ucrania ha vuelto a reclamar a la comunidad internacional una "respuesta adecuada" a Rusia, que "sigue destruyendo vidas mientras evita nuevas sanciones contundentes". "El mundo no puede quedarse callado", ha subrayado, en un mensaje dirigido tanto a Estados Unidos como a Europa.