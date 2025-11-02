Mueren más de 20 personas tras incendio en tienda en noroeste de México, según medios locales
CIUDAD DE MÉXICO, 1 nov (Reuters) - Más de 20 personas murieron y otras resultaron heridas el sábado tras un incendio registrado en una tienda en la ciudad de Hermosillo, estado de Sonora, en el noroeste de México, según reportes de medios locales.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, confirmaron en sus respectivas cuentas de X el incidente, pero no suministraron el número de fallecidos.
"Mis sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido en una tienda en el centro de Hermosillo", escribió Sheinbaum.
"He estado en contacto con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para apoyar en lo que se necesite. Instruí a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que envíe equipo de apoyo a fin de atender a los familiares y heridos", agregó.
Los informes de medios atribuían inicialmente la conflagración a una falla eléctrica.
Pero el jefe de bomberos de la ciudad declaró en una breve entrevista difundida en redes sociales que aún no se podía determinar si hubo una explosión, como informaron algunos medios, ni la causa del incendio. (Reporte de Brendan O'Boyle, escrito por Nelson Bocanegra)
