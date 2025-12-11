Mueren más de 400 civiles en choques en el este de Congo, pese a acuerdo de paz mediado por EEUU

GOMA, República Democrática de Congo (AP) — Más de 400 civiles han muerto mientras el grupo armado M23, respaldado por Ruanda, continúa su ofensiva en la provincia de Kivu, en el este de República Democrática de Congo, informaron funcionarios regionales el miércoles por la noche, que añadieron que había efectivos de las fuerzas especiales ruandesas en la estratégica ciudad de Uvira.

La última ofensiva del M23 se produce a pesar del acuerdo de paz mediado por Estados Unidos firmado la semana pasada por los presidentes de Congo y Ruanda en Washington. El acuerdo no incluía al grupo rebelde, que está negociando por separado con Congo y acordó a principios de año un alto el fuego que ambas partes se acusan mutuamente de violar. Sin embargo, obliga a Ruanda a detener el apoyo a grupos armados y a trabajar para poner fin a las hostilidades.

"Más de 413 civiles han sido asesinados por balas, granadas y bombas, incluyendo muchas mujeres, niños y jóvenes" en localidades entre Uvira y Bukavu, la capital regional, dijo el portavoz del gobierno de Kivu del Sur en un comunicado el miércoles por la noche.

"Según la información recopilada, las fuerzas presentes en la ciudad están compuestas por fuerzas especiales ruandesas y algunos de sus mercenarios extranjeros, operando en clara violación del alto el fuego, así como de los acuerdos de Washington y Doha, en total desprecio de los compromisos asumidos", añadió la nota.

El M23 dijo que se hizo con el control de la ciudad estratégica de Uvira, en el este de Congo, el miércoles por la tarde, tras una rápida ofensiva que comenzó a principios de diciembre.

El anuncio del portavoz del M23, Lawrence Kanyuka, publicado en la plataforma social X, animaba a los ciudadanos que huyeron a regresar a sus hogares. Uvira es una importante ciudad portuaria en el extremo norte del lago Tanganica y está justo frente a la ciudad más grande de Burundi, Bujumbura.

Congo, Estados Unidos y expertos de Naciones Unidas acusan a Ruanda de respaldar al M23, que tenía cientos de miembros en 2021. Ahora, según la ONU, el grupo cuenta con alrededor de 6.500 combatientes.

Aunque Ruanda niega esa afirmación, el año pasado reconoció que tiene tropas y sistemas de misiles en el este del país vecino, supuestamente para salvaguardar su seguridad. Los expertos de la ONU estiman que hay hasta 4.000 tropas ruandesas en Congo.

En una entrevista con el medio estatal francés RFI el miércoles, el ministro de Exteriores de Burundi, Edouard Bizimana, instó a la Casa Blanca a presionar al presidente ruandés, Paul Kagame, para garantizar la implementación del acuerdo firmado en Estados Unidos, diciendo que: “El M23 sin Kagame, sin Ruanda, no es nada”.

Bizimana dijo que la captura de Uvira representa una amenaza para la capital económica, Bujumbura.

“Hemos registrado más de 30.000 refugiados y solicitantes de asilo en los últimos tres días... Uvira y Bujumbura son ciudades costeras. Lo que amenaza a Uvira también amenaza a Bujumbura”, dijo.

En un comunicado el miércoles, la Embajada de Estados Unidos en Kinshasa instó al M23 y a las tropas ruandesas a cesar todas las operaciones ofensivas y a las Fuerzas de Defensa ruandesas a retirarse a su país.

Antes el miércoles, el Ministerio de Exteriores de Ruanda culpó a las fuerzas armadas congoleñas de las recientes violaciones del alto el fuego en un comunicado en X.

“La RDC ha declarado abiertamente que no observaría ningún alto el fuego y estaba luchando para recuperar territorios perdidos ante el AFC/M23, incluso mientras se desarrollaba el proceso de paz”, indicó.

Más de 100 grupos armados compiten por territorios en el este de República Democrática de Congo, rico en minerales, cerca de la frontera con Ruanda, de los que el M23 es el más destacado. El conflicto ha provocado una de las crisis humanitarias más importantes del mundo, con más de siete millones de personas desplazadas, según las autoridades.

Los socios locales de la ONU reportan que más de 200.000 personas han visto obligadas a abandonar su hogar en toda la provincia desde el 2 de diciembre, con más de 70 muertos. Los civiles también cruzaron a Burundi, y ha habido reportes de proyectiles cayendo en la ciudad de Rugombo, en el lado burundés de la frontera, lo que genera preocupaciones sobre la posible extensión del conflicto allí.

Pronczuk informó desde Dakar, Senegal. El periodista de LA NACION Renovat Ndabashinze en Bujumbura, Burundi, contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.