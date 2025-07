Mueren nueve personas en un tiroteo en un establecimiento recreativo en Playas (Ecuador)

MADRID, 20 Jul. 2025 (Europa Press) - Al menos nueve personas han perdido la vida este sábado en el cantón Playas, en la provincia ecuatoriana de Guayas, en un tiroteo que ha tenido lugar en un establecimiento recreativo en el que varias personas se encontraban jugando al billar, según han informado las autoridades del país. "La Fiscalía de Ecuador inicia --de oficio-- una investigación previa por el asesinato de nueve personas en un billar del barrio Santa Isabel, en Playas. Se llevó a cabo el levantamiento de cadáveres e indicios balísticos en el lugar de los hechos", ha anunciado la propia Fiscalía en una publicación en su cuenta en la red social X, si bien medios locales hablan de diez fallecidos. De acuerdo con los informes preliminares de la Policía Nacional ecuatoriana consultados por el Ministerio Público, "sujetos armados" habrían irrumpido en el local abriendo fuego contra los allí presentes, todos entre los 18 y los 40 años, según el diario 'El Universo'. "Se revisan cámaras de seguridad y vídeos de teléfonos celulares para identificar a los presuntos responsables", ha agregado la Fiscalía, aunque por el momento no ha trascendido más detalles sobre el incidente. La prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga, se ha hecho eco de la noticia a través de la misma plataforma y ha apuntado con "profundo" dolor que una de las víctimas mortales de esta "masacre" era un profesor de las escuelas de fútbol locales. "La violencia no da tregua. Quiere arrodillarnos, silenciarnos, acostumbrarnos al horror. Pero no vamos a callar. Ni a rendirnos", ha sentenciado Aguiñada en el mismo mensaje.

