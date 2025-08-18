Mueren ocho policías comunitarios en ataque armado en el sur de México

Ocho miembros de una policía comunitaria murieron y otros cinco resultaron heridos la noche del sábado en un ataque armado en el estado mexicano de Guerrero (sur), anunciaron pobladores este domingo.

Guerrero se ha visto sacudido en los últimos años por la violencia ligada a bandas del crimen organizado, que se disputan rutas de trasiego de drogas. Varias comunidades del estado crearon en los últimos años policías comunitarias, también conocidas como autodefensas, para enfrentar a las bandas criminales.

Los policías comunitarios, miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), fueron atacados la noche del sábado en la comunidad de El Cortijo, en el municipio de Ayutla, a unas seis horas de Ciudad de México.

Pobladores de la zona confirmaron el ataque, aunque ni la fiscalía ni las autoridades del estado de Guerrero se han pronunciado al respecto.

Los fallecidos fueron sepultados este domingo tras recibir un homenaje en una cancha de básquetbol de la comunidad.