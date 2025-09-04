Mueren seis migrantes intentando llegar a España

MADRID, 4 sep (Reuters) - Al menos seis migrantes han muerto al intentar cruzar el Mediterráneo hacia la costa sur de España, según informaron las autoridades el miércoles.

Los cadáveres fueron encontrados frente a la costa de Carboneras, en la provincia de Almería, según informaron Protección Civil municipal y los servicios de emergencia regionales de Andalucía.

Tres de los fallecidos fueron hallados en un tramo de la costa bautizado con el lúgubre nombre de Playa de los Muertos, donde históricamente los cadáveres de los náufragos llegaban a la playa debido a las corrientes.

Las autoridades creen que los seis murieron durante la travesía en varias embarcaciones que acabaron llegando a la costa. De momento no estaba claro cuántos supervivientes había a bordo.

España, en particular sus Islas Canarias en el Atlántico, sigue siendo una de las principales puertas de entrada a la Unión Europea para los migrantes y solicitantes de asilo procedentes de África. Sin embargo, el número de llegadas ha disminuido desde el máximo del año pasado.

Según las últimas cifras, casi 24.000 migrantes irregulares han llegado a España en lo que va de año, un tercio menos que en el mismo periodo de 2024. (Información de Emma Pinedo, edición de Andrei Khalip, Alexandra Hudson; edición en español de Paula Villalba)