Mueren seis militares en un ataque de Al Shabaab en el centro de Somalia

MADRID, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

Al menos seis militares han muerto y otros 14 han resultado heridos en un ataque achacado al grupo terrorista Al Shabaab en el distrito de Ceel-Dheer, ubicado en la región administrativa de Galguddud, en el centro de Somalia. El Ministerio de Defensa de Somalia ha indicado que el Ejército, junto a milicias locales, "repelieron un ataque multifacético" de Al Shabaab, en el que "asestaron un golpe decisivo al enemigo, neutralizando a más de 30" de sus miembros.

"Además, varios combatientes han sido capturados, incluyendo altos mandos directamente responsables de orquestar la violencia contra la población local", reza un comunicado publicado en su perfil de la red social X, donde ha agregado que "actualmente" están persiguiendo a algunos de los que "huyen y se esconden". La cartera ministerial ha aprovechado la ocasión para "elogiar la valentía y el sacrificio de las (Fuerzas Armadas Nacionales de Somalia) SNAF y las fuerzas de la comunidad local, que se mantienen firmes en la defensa de la nación y en garantizar la erradicación total de los grupos terroristas".

El grupo ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas del norte de Mogadiscio a pesar de que las autoridades han incrementado su ofensiva contra Al Shabaab con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente, Hasán Sheij Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas.