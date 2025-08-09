Mueren seis militares libaneses durante una explosión de un depósito de armas en el sur del país
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 9 Ago. 2025 (Europa Press) -
Al menos seis militares libaneses han muerto a causa de una explosión en un depósito de armas que estaban investigando en el sur del país, ha confirmado el Ejército del país en un comunicado.
El Ejército no identifica la propiedad del arsenal, pero los militares llevan meses desmantelando los almacenes que las milicias de Hezbolá han diseminado por toda la región. La detonación ocurrió en Wadi Zebqin, Tiro, y ha dejado también un número indeterminado de militares heridos.
Cabe recordar que el Ejército libanés se ha comprometido a asumir las competencias de seguridad en el sur del país en virtud del acuerdo de alto el fuego entre las milicias del partido chií libanés e Israel alcanzado en noviembre. El presidente del país, Joseph Aoun, ha dado ya sus condolencias a las familias de los fallecidos.
