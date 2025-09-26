Mueren siete personas por la ingesta de alcohol adulterado en Rusia

MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

Al menos siete personas han muerto y otras tres han sido hospitalizadas a causa de la ingesta de alcohol adulterado en la región de Leningrado, cerca de San Petersburgo, según han confirmado las autoridades de Rusia.

La portavoz del Ministerio del Interior ruso, Irina Volk, ha indicado en un mensaje en su cuenta en Telegram que las fuerzas de seguridad han detenido ya a un residente de la localidad de Gostisti por supuestamente "vender un líquido con alcohol" a otras personas, lo que derivó en "la muerte de siete personas y la hospitalización de otras tres".

"Las circunstancias del incidente están siendo investigadas", ha manifestado.

En caso de que el hombre sea imputado por cargos de causar la muerte de otras personas por negligencia, usados generalmente en estos casos, se expondría a una pena de hasta cuatro años de cárcel.

Los sucesos de este tipo son relativamente frecuentes en el país euroasiático, donde el alcohol adulterado supone una alternativa generalmente más barata a otras bebidas, lo que permite además a los traficantes un negocio que permite ignorar los canales de venta y los impuestos establecidos en el sector de licores.