Mueren tres esquiadores por alud en los Alpes franceses

Tres esquiadores murieron el viernes en un alud ocurrido en un sector fuera de pista, anunció la estación de Val d'Isère en los Alpes franceses, donde el riesgo de alud sigue siendo muy elevado.

La avalancha arrastró seis esquiadores, cuatro de ellos acompañados de un profesional, según un comunicado.

"Pese a la intervención rápida de los servicios de rescate, tres víctimas murieron. Todos estaban equipados con sistemas de búsqueda de víctimas por alud", precisó a la estación. Una investigación fue abierta.

El paso de la tormenta Nils el jueves en Francia causó fuertes caídas de nieve, según el organismo de meteorología francesa Météo France.

Frente al riesgo, varias estaciones de los Alpes franceses tomaron la decisión de cerrar entera o parcialmente sus zonas esquiables el jueves.

El nivel de riesgo de avalanchas sigue siendo "fuerte" el viernes (4 de 5) en una gran mayoría de los macizos alpinos.