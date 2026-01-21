Mueren tres periodistas en ataque israelí en Gaza, según rescatistas

Tres periodistas, entre ellos un ex colaborador de AFP, murieron este miércoles en un ataque israelí, pese al alto el fuego vigente con Hamás, indicó la agencia de Defensa Civil del territorio palestino.

En un comunicado, el organismo de rescate indicó que "los cadáveres de los tres periodistas fallecidos en un ataque aéreo israelí en la zona de Al Zahra, al suroeste de Ciudad de Gaza, fueron llevados al Hospital de los Mártires de Al Aqsa en Deir el Balah", en el centro de la Franja.

La Defensa Civil identificó a los tres reporteros como Mohammed Salah Qashta, Abdul Rauf Shaat y Anas Ghneim.

Shaat trabajó previamente para AFP como fotógrafo y videorreportero.

El ejército israelí dijo que está verificando la información.