Mueren tres personas a causa del paso de la tormenta tropical 'Wipha' por el centro de Vietnam

MADRID, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - Al menos tres personas han muerto y más de 400 viviendas han sido destruidas a causa del paso de la tormenta tropical 'Wipha' por la provincia vietnamita de Nghe An, situada en el centro del país, según han confirmado este jueves las autoridades. El secretario del comité provincial del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Duc Trung, ha encabezado durante la jornada una reunión para abordar la situación tras el paso de 'Wipha', que deja además cuatro heridos y al menos un desaparecido, además de cerca de 3200 viviendas inundadas. Las autoridades han evacuado a miles de personas de las zonas afectadas, si bien algunas localidades permanecen aún aisladas y sin suministro eléctrico, por lo que el balance oficial no es completo y no se descarta que haya más víctimas o daños, según ha recogido el diario vietnamita 'Tuoi Tre'. Por ello, las autoridades locales han reforzar las operaciones de emergencia, con una prioridad en el acceso a las localidades aisladas y la petición de ayuda al Gobierno central para hacer frente a las labores de rescate y reconstrucción, según Luong Van Bay, presidente de la administración de My Ly.