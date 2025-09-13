Mueren tres personas por la caída de un teleférico en el monte Elbrus, en Rusia
Rusia: Mueren tres personas por la caída de un teleférico en el monte Elbrus, en Rusia
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 13 Sep. 2025 (Europa Press) -
Al menos tres personas han muerto a causa de la caída de un teleférico en el monte Elbrus, en la república rusa de Kabardia-Balkaria, situada en el Cáucaso norte, según han confirmado las autoridades del país euroasiático.
La Comisión de Investigación de Kabardia-Balkaria ha indicado en su cuenta en Telegram que los efectivos desplegados en el lugar han localizado hasta ahora tres cuerpos, antes de agregar que los trabajos de búsqueda y rescate continúan activos.
Asimismo, ha recalcado que las primeras pesquisas han permitido determinar que el suceso habría sido un accidente, causado por un fallo en uno de los cables del teleférico. El cable se habría roto, provocando la caída al vacío de varias cabinas, junto con sus ocupantes, entre los que hay varios heridos de diversa consideración.
Otras noticias de Rusia
- 1
Cómo operaban las cajeras de un supermercado de La Plata denunciadas por estafa
- 2
El clima de la primavera: el dato que será una “bendición” y el riesgo que acechará a una región del país
- 3
Tiene 20.000 hectáreas: una empresa italiana marcó un hito productivo en una región argentina
- 4
El peor dilema: viven en El Impenetrable y tienen que decidir qué hijo va a la escuela y hace las cuatro comidas