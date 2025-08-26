Mueren tres personas y más de diez resultan heridas a causa del paso del tifón 'Kajiki' por Vietnam

MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

Al menos tres personas han muerto y más de una decena han resultado heridas a causa del paso del tifón 'Kajiki' por varias provincias de Vietnam, provocando unas lluvias torrenciales que han inundado partes de la capital, Hanói, según han confirmado las autoridades del país asiático.

El tifón, que ha tocado tierra con vientos máximos de entre 120 y 130 kilómetros por hora, ha dejado fallecidos en las provincias de Ninh Bing, Nghe An y Ha Tinh, así como trece heridos, alrededor de 44.000 evacuados y daños materiales en más de 6800 viviendas.

Asimismo, ha causado varios deslizamientos de tierra en las provincias de Than Hóa y Quang Tri, provocando el corte de carreteras, además de provocar diversos cortes de electricidad por los daños sufridos por la red energética, tal y como ha recogido el portal vietnamita de noticias Vietnam News.

El tifón ha provocado además inundaciones en varias zonas de Hanói, incluido el corte de calles importantes y la suspensión del tráfico en hora punta, si bien por ahora no hay informaciones sobre víctimas mortales en la capital vietnamita, según el diario 'Tuoi Tre'.

El Centro Nacional de Previsiones Meteorológicas ha señalado en las últimas horas que el 'Kajiki' se ha debilitado a depresión tropical, si bien seguirá avanzando en dirección oeste-noroeste antes de pasar a ser una zona de bajas presiones y disiparse, por lo que aún se esperan fuertes lluvias en algunas zonas del país.

Las autoridades vietnamitas habían evacuado a más de 600.000 personas ante la llegada de 'Kajiki', que llevó a algunas provincias del centro del país --que ya se vieron afectadas el pasado mes de julio por otro tifón-- a adoptar medidas de emergencia adicionales.

Por otra parte, movilizaron a 16.500 militares y más de 100.000 trabajadores humanitarios para posibles labores de emergencia ante el temor de que este tifón cuente con una fuerza parecida a la de 'Yagi', cuyo paso por el país en 2024 se saldó con más de 300 muertos.