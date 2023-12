Cerca de una decena de palestinos han muerto este viernes como resultado de una serie de bombardeos del Ejército de Israel en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

Cinco de ellos han fallecido después de un ataque aéreo contra un edificio que albergaba a familias de desplazados, mientras que otros cuatro murieron tras el lanzamiento de bombas contra una vivienda en el oeste de la ciudad, según ha asegurado la agencia de noticias palestina Wafa.

La citada agencia ha informado también sobre incesantes ataques de artillería durante la noche y la madrugada sobre la ciudad, causando "decenas de víctimas", aunque sin especificar la cifra. La ciudad de Rafá, en el sur, ha sido objetivo de nuevos bombardeos.

Respecto a los intentos del Ejército de Israel de inundar algunos túneles del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y en los que no habría rehenes, Osama Hamdan, un alto cargo de la milicia palestina, ha asegurado que están diseñados para resistir inundaciones y otros "peligros potenciales", según ha publicado el diario 'The Times of Israel'.

La respuesta de Israel al asalto de Hamás, que se saldó con 1.200 muertos y 240 rehenes, ha provocado la muerte de 18.800 palestinos, mientras que la intensificación de ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y de colonos en Cisjordania han acabado con la vida de más de 270 palestinos.