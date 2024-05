Mueren unas 20 personas en un bombardeo del Ejército contra un monasterio budista en el centro de Birmania

Alrededor de 20 personas han muerto en un bombardeo ejecutado por el Ejército de Birmania contra un monasterio budista en la localidad de Kyauktu, situada en la región de Magwe (centro), en el marco de los combates con grupos rebeldes desatados en varios puntos del país asiático tras las tensiones derivadas del golpe de Esatdo militar del 1 de febrero de 2021.

Residentes citados por el portal Myanmar Now han indicado que el monasterio atacado se encuentra al norte de la ciudad de So. El jefe de la administración de So, Kyi Soe Tun, ha señalado que los equipos de búsqueda aún trabajan en la zona y ha agregado que no se descarta que el balance de muertos aumente en las últimas horas, dado que además hay alrededor de 30 heridos.

En este sentido, un testigo que ha participado en los trabajos de rescate ha relatado en declaraciones a la agencia alemana de noticias DPA que el Ejército lanzó el ataque tras el fin de una reunión en el monasterio en la que habían participado miembros de las fuerzas de defensa local, enfrentados a la junta militar, y líderes de varias localidades de la zona.

"La bomba era extremadamente poderosa", ha dicho esta persona. El monasterio ha quedado completamente destruido en el ataque, que ha provocado la muerte de varios monjes. Imágenes publicadas por medios locales muestran numerosos cuerpos totalmente carbonizados, lo que dificulta los trabajos de identificación de las víctimas.

Birmania se ha visto sumida en una grave crisis desde el golpe de Estado. El Gobierno de Unidad Nacional declaró en septiembre de 2021 desde el exilio "una guerra defensiva popular" contra la junta militar y pidió a los ciudadanos "de todos los rincones del país" que se rebelaran contra los golpistas que tomaron el poder, lo que ha derivado en una guerra civil.

Según datos publicados la semana pasada por la Asociación de Asistencia a Presos Políticos (AAPP), cerca de 5.000 civiles han muerto desde la asonada, dada por los militares para anular los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia (LND) de la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi --actualmente encarcelada-- se hizo con la mayoría parlamentaria.

Europa Press