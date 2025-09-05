Mueren unas 30 personas y decenas de miles se ven desplazadas por combates intercomunitarios en Ghana

MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

Alrededor de 30 personas han muerto y varias decenas de miles se han visto desplazadas, incluidas más de 13.000 que han cruzado la frontera con Costa de Marfil, a causa de unos enfrentamientos intercomunitarios derivados de una disputa en torno a unas tierras en el norte de Ghana, según han confirmado las autoridades.

El ministro del Interior ghanés, Mubarak Muntaka, ha explicado que la cifra confirmada de fallecidos es de 31 y, si bien ha afirmado que "hay gente que dice que podrían ser más", ha recalcado que las autoridades no han verificado por ahora que haya más víctimas mortales a causa de estos enfrentamientos, en torno a los cuales ya hay labores de mediación en marcha.

Muntaka ha manifestado en declaraciones concedidas a la emisora JoyFM que las tensiones estallaron el 24 de agosto en torno al control de un terreno en la localidad de Gbiniyiri, situada en la región de Sabana, tras lo que los enfrentamientos se expandieron y afectaron a varias comunidades de la zona.

Asimismo, ha manifestado que las autoridades marfileñas han trasladado a Ghana que un total de 13.253 ciudadanos ghaneses han cruzado la frontera desde el inicio de los combates y ha dado las gracias al Gobierno del país vecino por su papel a la hora de abordar la crisis.

"Si no solucionamos esto, podría estallar un conflicto mucho más amplio", ha advertido Muntaka, quien ha señalado sin embargo que las tensiones han sido relativamente contenidas tras el despliegue de más de 700 militares y policías en la zona para intentar calmar la situación y restaurar la normalidad.

"Espero que entiendan que coexistir como un pueblo es más importante que cualquier otra cosa", ha subrayado, antes de adelantar que el Gobierno está preparando la convocatoria de una conferencia nacional en torno a las disputas intercomunitarias

En este sentido, ha detallado que las autoridades tienen identificados 338 "puntos calientes" de conflicto, 190 de los cuales están vinculados con disputas en torno al sistema de jefaturas en las comunidades locales, que ha descrito como "un símbolo de identidad y cultura" en Ghana, antes de alertar de que, por contra, la forma de gestión actual está generando problemas en algunos puntos del país.

"Cuando se va más allá, incluso en asuntos secundarios como las disputas por tierras, al final todo llega hasta las jefaturas locales", ha manifestado el ministro del Interior de Ghana, quien ha hecho hincapié en que "si no se tiene cuidado, el sistema de jefaturas puede convertirse en una gran prueba".