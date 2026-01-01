Mueren varias personas tras una explosión en un bar de una estación de esquí suiza

ZÚRICH, 1 ene (Reuters) - Varias personas murieron y otras resultaron heridas tras una explosión y un incendio en un bar de la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, en el suroeste de Suiza, informó el jueves la policía suiza.

Sky News informó de que, según la policía, al menos 10 personas habían muerto en el incidente, y algunos medios locales dijeron que la cifra podría ser mayor. Un portavoz de la policía declinó confirmar el número, pero dijo que muchas personas estaban siendo tratadas por quemaduras.

El incendio se declaró a la 1.30 de la madrugada (00.30 GMT) en un bar llamado "Le Constellation".

La zona ha sido completamente cerrada y se ha impuesto una zona de exclusión aérea sobre Crans-Montana, informó la policía en un comunicado, añadiendo que la causa de la explosión seguía sin estar clara.

Más de 100 personas se encontraban en el bar en el momento de la explosión, según un portavoz de la policía. (Reporte de Dave Graham en Zurich y Shivani Tanna en Bengaluru; editado en español por Tomás Cobos Edición de Neil Fullick y Gareth Jones; editado en español por Tomás Cobos)