Muerte de Charlie Kirk enciende debate sobre libertad de expresión entre los partidarios de Trump

Por Jeff Mason y Trevor Hunnicutt

WASHINGTON, 21 sep (Reuters) - Las medidas enérgicas de la Casa Blanca tras el asesinato del activista Charlie Kirk han puesto de manifiesto una brecha entre los conservadores: algunos aplauden las restricciones a lo que consideran un discurso de odio y otros advierten de que el gobierno ha ido demasiado lejos.

En los días transcurridos desde que Kirk fuera tiroteado en un campus universitario de Utah mientras participaba en un discurso civil, el presidente Donald Trump y altos cargos de todo su Gobierno han lanzado amenazas públicas y han puesto sobre aviso a grupos de izquierda por un lenguaje que consideran inaceptable tras la muerte del joven de 31 años.

La fiscal general, Pam Bondi, prometió perseguir a los autores de discursos de odio, y el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, amenazó con tomar medidas contra las cadenas de televisión después de que un presentador hiciera comentarios que no le gustaron.

El vicepresidente JD Vance dijo que quienes celebraron el asesinato de Kirk deberían perder su trabajo, mientras que el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth promulgaron sanciones para los extranjeros y las tropas estadounidenses que hicieran lo mismo.

¿Suena a cultura de cancelación? Los republicanos, que llevan mucho tiempo acusando a los demócratas de buscar el cierre de figuras públicas o entidades a las que se oponen, dicen que esto es diferente. En su lugar, pretenden calificar sus acciones de cultura de las consecuencias.

"No están perdiendo sus trabajos por la cultura de la cancelación, los están perdiendo por la cultura de las consecuencias", escribió en X el hijo del presidente, Donald Trump Jr.

Muchos de los principales conservadores, sin embargo, se oponen a los movimientos de la administración.

Republicanos que van desde el ex asesor de George W. Bush Karl Rove hasta el senador estadounidense Ted Cruz y el comentarista conservador Tucker Carlson han expresado su preocupación por el uso de la muerte de Kirk para perseguir a rivales políticos o para frenar la libertad de expresión, preocupados por un peligroso precedente que podría volverse en contra de los republicanos cuando los demócratas estén en el poder.

"Si el Gobierno se pone a decir: 'No nos gusta lo que han dicho los medios de comunicación.

Si no dicen lo que nos gusta, los vamos a expulsar de las ondas', eso acabará perjudicando a los conservadores", dijo Cruz en su podcast del viernes.

Calificó de "peligrosísimas" las amenazas de Carr de multar a las emisoras o retirarles la licencia por el contenido de sus programas.

Trump, que en gran medida ha apoyado a Bondi y Carr, se negó a delinear la diferencia entre la cultura de la cancelación y la cultura de la consecuencia el viernes, desestimando una pregunta sobre el tema como un truco.

"Soy una persona muy firme a favor de la libertad de expresión", dijo a los periodistas en el Despacho Oval, antes de quejarse de que su cobertura mediática era persistentemente injusta.

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Taylor Budowich, dijo que el equipo de Trump, que prepara una orden ejecutiva sobre violencia política tras la muerte de Kirk, apoyaba inequívocamente la libertad de expresión.

"La gente es libre de ejercerla. Sin embargo, a veces si no tienes nada bueno que decir, entonces es mejor no decir nada en absoluto. Hay algunas personas a las que les convendría interiorizar ese adagio", dijo en un mensaje de texto.

(Reportaje de Jeff Mason y Trevor Hunnicutt; Reportaje adicional de Jason Lange; Editado en español por Juana Casas)