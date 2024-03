Muerte de Lieberman deja un vacío en No Labels mientras busca reclutar a un candidato presidencial

NUEVA YORK (AP) — Cuando las críticas contra No Labels se intensificaban, era Joe Lieberman quien salía a la defensa del grupo.

El exsenador por Connecticut fue presidente fundador de la organización centrista enfocada, por sobre todas las cosas, en promover el bipartidismo en la política nacional. A pesar de su benevolente misión declarada, No Labels irritó a muchas personas de todo el espectro político al tratar de reclutar a un candidato presidencial para un tercer partido político, algo que muchos temen que pueda inclinar la balanza a favor de Donald Trump en las elecciones de noviembre próximo.

En prácticamente todas las instancias, Lieberman fungió como el principal defensor público de la agrupación. También fue una fuerza tras bambalinas en las labores de reclutamiento de No Labels. Insistió en reiteradas entrevistas, la más reciente de ellas la semana pasada, que el país anhelaba una alternativa a Trump y al presidente Joe Biden.

“Este es el momento para una boleta de unidad bipartidista”, dijo Lieberman a Bloomberg Television el jueves. “Ahora, sólo debemos encontrar una fórmula bipartidista sólida para recomendar a los delegados de No Labels en el próximo par de semanas. No es fácil".

Pero Lieberman ya no está. Falleció el miércoles debido a complicaciones sufridas por una caída. Tenía 82 años.

La muerte de Lieberman no es sólo una pérdida irremplazable para No Labels, sino que añade un nuevo nivel de incertidumbre a las aspiraciones del grupo para este año.

Apenas horas antes de que se diera a conocer su fallecimiento esta semana, el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie, quien en dos veces fracasó en su intento por obtener la nominación presidencial por el Partido Republicano, anunció su decisión de no sumarse a la boleta de No Labels. Fue el más reciente en una serie de rechazos al grupo de parte de políticos de renombre. No Labels, sin embargo, ha asegurado un lugar en las boletas presidenciales en más de una docena de estados.

No Labels ya ha cortejado y ha sido rechazado por posibles aspirantes a la Casa Blanca de ambos partidos, incluido el gobernador de Maryland Larry Hogan, el senador demócrata Joe Manchin, el senador republicano Mitt Romney y el gobernador de Georgia Brian Kemp.

Una nueva oleada de críticos pidió el jueves a No Labels que deje de lado sus planes para 2024.

“A estas alturas, no estoy seguro de qué más tiene que escuchar el público de No Labels. Todas las personas serias que le han dado un vistazo a esta jugada se dan cuenta que sólo estaría ayudando a la elección de Donald Trump”, tuiteó Sarah Longwell, fundadora de Votantes Republicanos Contra Trump. “Es momento de que No Labels y sus donantes apaguen el interruptor”.

La cúpula de No Labels se negó a comentar el jueves sobre sus planes para 2024 debido al fallecimiento de Lieberman. Su funeral está programado para el viernes.

Los periodistas de The Associated Press Jonathan J. Cooper en Phoenix y Jill Colvin en Nueva York contribuyeron a este despacho.