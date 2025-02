Muerte de un agente fronterizo de Vermont es el más reciente acto de violencia ligado a grupo Zizian

En las zonas boscosas en las afueras de Chapel Hill, Carolina del Norte, un propietario perplejo notó cosas extrañas en dos de sus propiedades de alquiler.

Los inquilinos llevaban largos abrigos negros y estacionaban camiones de caja cerrada afuera de los dúplex. Pasaban un cable eléctrico de un camión a uno de los condominios y mantenían una camilla dentro de otro.

Un vecino recuerda figuras vestidas de manera similar caminando por la noche y tomadas de la mano. Nunca pronunciaron una palabra.

Para cuando el FBI registró la propiedad la semana pasada, uno de los inquilinos más recientes había sido asesinado en un tiroteo con agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Vermont, y otro estaba bajo arresto. Un tercero, una figura sombría conocida en línea como “Ziz”, sigue desaparecido luego que las autoridades vincularan su grupo tipo culto a seis muertes en tres estados.

Las autoridades han brindado pocos detalles sobre la investigación a nivel nacional, que se abrió tras la muerte a tiros de un agente de la Patrulla Fronteriza en Vermont durante una parada de tráfico el 20 de enero. Entrevistas de The Associated Press y una revisión de registros judiciales y publicaciones en línea cuentan la historia de cómo un grupo de jóvenes, científicos informáticos altamente inteligentes, la mayoría de ellos en sus 20 y 30 años, se conocieron en línea, compartieron creencias anarquistas y se volvieron cada vez más violentos.

Sus objetivos no están claros, pero los escritos en línea abarcan temas que van desde el veganismo radical y la identidad de género hasta la inteligencia artificial.

En el centro de todo está “Ziz”, quien parece ser la líder del extraño grupo que se autodenominó “Zizianos”. Se le ha visto cerca de múltiples escenas del crimen y tiene conexiones con varios sospechosos.

Incluso fue declarada muerta por un tiempo, antes de reaparecer en otros hechos de violencia.

¿Quién es Ziz?

Jack LaSota se mudó al área de la Bahía de San Francisco después de obtener un título en Ciencias de la Computación de la Universidad de Alaska Fairbanks en 2013 y hacer una pasantía en la NASA, según un perfil en un sitio de contratación para programadores, codificadores y otros trabajadores independientes. Las autoridades de la NASA no respondieron a una solicitud para confirmar la pasantía de LaSota, pero el nombre de Jack LaSota aparece en una lista en un sitio web sobre pasantes anteriores.

En 2016, comenzó a publicar un blog oscuro y divagante bajo el nombre de Ziz, describiendo su teoría de que los dos hemisferios del cerebro podrían tener valores y géneros separados y “a menudo desean matarse entre sí”.

LaSota usó pronombres ella/ella, y en sus escritos dice que es una mujer transgénero. Se quejaba de enemigos percibidos, incluidos los llamados grupos racionalistas, que operan principalmente en línea y buscan entender la cognición humana a través de la razón y el conocimiento. Algunos están preocupados por los peligros potenciales de la inteligencia artificial.

LaSota comenzó a promover una mezcla extrema de racionalismo, veganismo ético, anarquismo y otros sistemas de valores, indicó Jessica Taylor, una investigadora de IA que conoció a LaSota tanto en persona como en línea a través de la comunidad racionalista y la conocía como Ziz.

Cuando LaSota dejó atrás a los racionalistas, se llevó consigo a un grupo de seguidores “extremadamente vulnerables y aislados”, detalló Anna Salamon, directora ejecutiva del Centro para la Racionalidad Aplicada, al San Francisco Chronicle.

Taylor dijo que los adherentes de Ziz utilizan la ideología racionalista como una razón para cometer actos de violencia.

“Cosas como pensar que es razonable evitar pagar alquiler y defenderse de ser desalojado”, indicó.

Poulomi Saha, una profesora que ha estudiado cultos, dijo que las creencias y escritos de LaSota pueden haber hecho que los lectores se sintieran vistos, un factor a menudo central en la formación de grupos comúnmente etiquetados como cultos. Eso es especialmente cierto en la era de las comunidades en línea, en la que es más fácil para las personas marginadas buscar creyentes afines.

“Para la persona que se siente atraída por esa publicación del blog, es probable que haya una especie de experiencia dual”, señaló Saha, codirectora del programa de Teoría Crítica en la Universidad de California, Berkeley. “Una en la que sienten: ‘He estado diciendo esto, o pensando esto, todo el tiempo, y nadie me ha creído’”.

LaSota, de 34 años, no ha respondido a múltiples correos electrónicos de The Associated Press en las últimas semanas, y su abogado, Daniel McGarrigle, se negó a comentar cuando se le preguntó si está conectada a alguna de las muertes. No se ha presentado a comparecencias judiciales en dos estados y se han emitido órdenes de arresto en su contra. Reporteros de la AP han dejado numerosos mensajes de teléfono y correo electrónico a la familia de LaSota y no han recibido respuesta.

El primer enfrentamiento de Ziz y sus seguidores con la ley

En noviembre de 2019, LaSota fue arrestada junto con varias otras personas en una protesta fuera de un centro de retiro en el norte de California donde el Centro para la Racionalidad Aplicada estaba celebrando un evento. Los agentes de la policía llamaron a un equipo SWAT y un vehículo blindado después que el grupo enmascarado bloqueó las salidas de la propiedad y repartió volantes en contra de la organización racionalista. El grupo sostuvo que estaban protestando por la conducta sexual inapropiada dentro del grupo racionalista.

El caso contra LaSota, Emma Borhanian, de 31 años, Gwen Danielson y Alexander Leatham, de 29 años, estaba pendiente en agosto de 2022 cuando la Guardia Costera de Estados Unidos respondió a un reporte de que LaSota había caído de un barco en la Bahía de San Francisco. Su cuerpo no fue encontrado, pero su madre confirmó la muerte y se publicó un obituario.

No pasó mucho tiempo antes de que Ziz volviera a aparecer.

El dueño de una propiedad es atacado en California

Para el otoño de 2022, LaSota se había mudado con otros miembros del grupo, incluidos Borhanian y Leatham, a furgonetas y camiones de caja en una propiedad de Curtis Lind en Vallejo, a unas 30 millas al norte de San Francisco.

“La furgoneta de Emma era increíble”, dijo alguien que conocía a Borhanian. “Tenía un refrigerador, un congelador y un microondas. Era verdaderamente una obra de arte”.

La persona, que habló bajo condición de anonimato por temor a su seguridad, describió a Borhanian como una joven amable y cariñosa, tan inteligente que trabajaba en Google cuando estudiaba en la universidad. Google no respondió a una consulta sobre el empleo de Borhanian allí.

Los fiscales dicen que ella estaba entre quienes atacaron a Lind el 13 de noviembre cuando intentó desalojar al grupo por no pagar el alquiler.

Apuñalado con una espada y parcialmente ciego, Lind se defendió, abatiendo a tiros a Borhanian. Concluyendo que Lind actuó en defensa propia, los agentes acusaron a Leatham y Suri Dao, de 23 años, del asesinato de Borhanian, así como de intento de asesinato de Lind.

Una persona contactada por un reportero de la AP en un número de teléfono registrado bajo el nombre del padre de Alex Leatham se negó a comentar. Los intentos de contactar a miembros de la familia de Dao no tuvieron éxito.

La policía cree que LaSota estaba en la escena del crimen, pero no fue arrestada.

Una pareja de ancianos es asesinada en Pensilvania

En la víspera de Año Nuevo de 2022, una pareja fue asesinada a tiros en su hogar en Chester Heights, Pensilvania.

Una cámara de timbre capturó audio y video de un automóvil llegando a la casa de Richard Zajko, de 71 años, y su esposa, Rita, de 69. Una voz grita ”¡Mamá!” y otra voz exclama: ”¡Oh Dios! ¡Oh, Dios, Dios!”, según un affidavit de la policía estatal de Pensilvania. La policía encontró a la pareja con disparos en la cabeza en un dormitorio de arriba luego que no se presentaron a cuidar a la madre de Rita.

La policía interrogó a la hija de la pareja, Michelle, en su casa en Vermont, y unas semanas más tarde, la detuvieron en un hotel de Pensilvania. No fue arrestada ni acusada de nada. LaSota también estaba en el hotel y fue arrestada tras negarse a cooperar con los agentes, y acusada de obstrucción a la justicia y alteración del orden público.

Seis meses después, LaSota fue liberada bajo fianza pero dejó de presentarse a la corte.

El abogado de LaSota, Daniel McGarrigle, dijo el mes pasado que su cliente era “total y inequívocamente inocente de los cargos presentados en este caso”.

El dueño de la propiedad en California es hallado muerto

Mientras tanto, el caso relacionado con el dueño de la propiedad en California se dirigía a juicio. El propietario, que tenía 82 años, era el único testigo ocular, y los fiscales querían acelerar los procedimientos.

Pero el 17 de enero, la garganta de Lind fue cortada, y murió, no lejos de donde había sobrevivido al ataque anterior.

Maximilian Snyder, de 22 años, quien está acusado de asesinato, se presentó ante la corte el 6 de febrero, sólo el tiempo suficiente para solicitar un nuevo abogado. No está claro cómo fue identificado como sospechoso; tiene vínculos con una mujer que días después estaría involucrada en un tiroteo.

Snyder está listado como detenido en la cárcel del condado Solano en California. Los intentos de contactar a miembros de la familia de Snyder no tuvieron éxito.

Un agente de la Patrulla Fronteriza muere en un tiroteo en Vermont

El 20 de enero, en Vermont, agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvieron un vehículo que transportaba a dos personas reacionadas al grupo Ziz. Un trabajador de un hotel había llamado a las autoridades después de ver a una de ellas, Teresa Youngblut, con un arma.

Youngblut conducía el automóvil cuando fue detenida el 20 de enero, y las autoridades dicen que rápidamente abrió fuego contra los policías. El pasajero, Felix Bauckholt, de alemán que también está listado en documentos judiciales como Ophelia, murió, al igual que el agente de la Patrulla Fronteriza David Maland.

Youngblut resultó herida y fue arrestada y se ha declarado no culpable de los cargos relacionados con armas de fuego.

Las autoridades que registraron el automóvil encontraron un casco balístico, gafas de visión nocturna, respiradores y municiones, dijo el FBI. También encontraron radios bidireccionales y dianas de campo de tiro usadas.

Youngblut solicitó una licencia de matrimonio con Snyder, el hombre acusado de asesinar al anciano dueño de la propiedad. Era un amigo de la infancia; no estaba claro si estaban casados. Las autoridades indican que el arma que llevaba fue comprada por una persona relacionada con los asesinatos de Zajko.

La última vez que se vio a Ziz

Youngblut y Bauckholt habían estado viviendo en los dos condominios en Carolina del Norte, donde el propietario y los vecinos ahora dicen que vieron el comportamiento extraño.

LaSota también había estado viviendo allí tan recientemente como este invierno, dijo el propietario, quien revisó la foto de booking de LaSota de 2019. Habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque estaba preocupado por su seguridad.

Expresando preocupaciones similares, un vecino que vivió en el otro lado del dúplex de Bauckholt hasta septiembre de 2023 recordó haber visto a tres personas vestidas con largas túnicas negras y ropa táctica.

“Rara vez salían durante el día, pero caminaban por el vecindario y en el bosque por la noche”, dijo el exvecino, quien también habló solo bajo condición de anonimato por preocupaciones por su seguridad. “A veces los tres salían a caminar y todos se tomaban de la mano. Parecían preocuparse mucho el uno por el otro“.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Los periodistas de The Associated Press Kathy McCormack, Lisa Baumann, Janie Har, Maryclaire Dale y Gary Robertson contribuyeron a este despacho.