Muerte de un narcotraficante mexicano desata ataques de venganza; vehículos y negocios incendiados, carreteras bloqueadas

*

La violencia estalla tras la muerte de El Mencho

*

Aerolíneas cancelan vuelos a Puerto Vallarta

*

Las autoridades no reportan víctimas más allá de los miembros del cártel y los funcionarios en la redada.

Por Leila Miller, Emily Green y Lizbeth Diaz

CIUDAD DE MÉXICO, 22 feb (Reuters) - Pocas horas después de la muerte del capo de la droga mexicano Nemesio Oseguera, más conocido como "El Mencho", en una operación militar el domingo, hombres armados sospechosos de ser sus partidarios bloquearon carreteras en varios estados e incendiaron automóviles y negocios.

En algunas ciudades se instó a los turistas y residentes a permanecer en sus casas, mientras que a los camioneros se les aconsejó tomar rutas seguras o regresar a sus lugares de partida hasta que la violencia disminuyera.

Varias aerolíneas, incluidas Air Canada, United Airlines y Aeroméxico, cancelaron el domingo sus vuelos a Puerto Vallarta, un balneario donde turistas atónitos filmaron columnas de humo que se elevaban provenientes de los incendios.

El estallido de violencia en más de media docena de estados recordó una escena familiar para los mexicanos que llevan dos décadas viendo a sucesivos gobiernos librar una guerra contra los cárteles de la droga, devastando amplias franjas del país.

Un miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación de Oseguera dijo a Reuters que los incendios y disparos esporádicos fueron en venganza por la muerte de Oseguera a manos del Gobierno, y advirtió de un mayor derramamiento de sangre a medida que los grupos se mueven para tomar el control de su cártel.

"Los ataques se llevaron a cabo en venganza por la muerte del líder, primero contra el gobierno y por descontento", dijo la persona, hablando bajo la condición de anonimato. "Pero después vienen las matanzas internas, por parte de los grupos que llegan para tomar el poder".

En la costa del Pacífico de México, a cinco horas en auto del operativo militar en la ciudad de Tapalpa que derrocó al líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación, los atónitos bañistas en un muelle de Puerto Vallarta sacaron sus teléfonos celulares para filmar espesas columnas de humo que oscurecían los paisajes azules del océano, mostró un video compartido con Reuters.

Daniel Drolet, un canadiense que ha pasado el invierno en Puerto Vallarta durante años, dijo en una entrevista telefónica que le preocupaba que una nueva era de violencia estuviera echando raíces en la zona turística típicamente plácida.

"Nunca había visto nada igual antes", dijo.

En el estado de Jalisco, las autoridades informaron que hombres armados atacaron una base de la policía militar de la Guardia Nacional, y recomendaron a los huéspedes permanecer dentro de los hoteles y suspender el transporte público.

Otras escenas de actividad criminal y respuesta militar fueron captadas en videos compartidos por fuentes de seguridad del Gobierno con Reuters: Un tanque militar verde atravesó una colonia residencial en el estado de Aguascalientes.

Los bloqueos viales paralizaron la transitada carretera México-Puebla. En el estado de Colima, miembros de un cártel, a bordo de camionetas, bloquearon una carretera.

Un grupo de la industria del transporte se declaró en un comunicado "profundamente preocupado" por la violencia en la carretera y recomendó que los camioneros se mantuvieran en zonas seguras o regresaran a sus patios de operaciones hasta que las condiciones mejoraran.

El estado de Guanajuato, bastión del CJNG, reportó 55 incidentes en 23 municipios, con 18 arrestos, pero dijo que al anochecer todos los incidentes estaban bajo control.

Carlo Gutiérrez, residente en Guadalajara, capital de Jalisco, afirmó que sus amigos en grupos de WhatsApp estaban animando a la gente a quedarse en casa.

"Hay miedo y mucha cautela", dijo sobre la ciudad, una de las tres principales sedes mexicanas de los partidos del Mundial de fútbol de este verano.

VIOLENCIA TRAS ARRESTOS Y ASESINATOS DE CÁRTELES

Las autoridades no reportaron víctimas más allá de varios miembros del cártel y funcionarios muertos durante el operativo militar.

Los arrestos y asesinatos anteriores de cárteles han conducido a brotes de violencia, ya sea por parte de miembros que vengan a sus líderes caídos o por parte de bandas rivales que invaden su territorio, lo que ha llevado a las autoridades mexicanas a dudar antes de lanzar campañas importantes.

En 2019, Ovidio Guzmán, hijo del capo del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, fue detenido, pero liberado rápidamente, lo que desencadenó tiroteos generalizados. Su arresto en 2023 desató más violencia.

El arresto en 2024 del jefe del Cártel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, desencadenó una sangrienta lucha de poder en el grupo criminal que continúa sin cesar más de un año después.

"Estoy viendo las escenas de violencia de México con gran tristeza y preocupación", dijo el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien anteriormente se desempeñó como embajador en México, en una publicación en las redes sociales. "No es de extrañar que los malos respondan con terror. Pero nunca debemos perder la calma".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció en una publicación en redes sociales la violencia, pero adoptó un tono de calma.

"En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad", afirmó. (Reporte Leila Miller en Buenos Aires, Emily Green y Lizbeth Diaz en Ciudad de México. Escrito por Luis Jaime Acosta)