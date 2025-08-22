Muerte de un streamer francés maltratado no fue consecuencia de un traumatismo, según el fiscal

Por Geert De Clercq

PARÍS, 22 ago (Reuters) - Un "streamer" francés que murió durante un vídeo en directo tras días de abusos por parte de otros creadores de contenido no falleció como consecuencia de un traumatismo o de la intervención de un tercero, según informaron las autoridades judiciales.

Francia se ha visto sacudida por la muerte de Raphaël Graven, de 46 años, conocido en internet como Jean Pormanove, que falleció el lunes durante una retransmisión en directo tras soportar varios días de violencia y humillaciones difundidas a través de la plataforma Kick.

El fiscal de Niza, en el sur de Francia, cerca de donde murió Graven, dijo que la autopsia no mostró ningún rastro de lesiones traumáticas que pudieran explicar la muerte y que, por tanto, las causas probables del fallecimiento parecen ser de origen médico o toxicológico.

Se han ordenado nuevos análisis para determinar estas causas, dijo el fiscal, añadiendo que Graven tenía problemas cardíacos y que estaba recibiendo tratamiento médico para la glándula tiroides.

En una entrevista concedida el viernes a la emisora de radio France Info, Clara Chappaz, ministra delegada de Inteligencia Artificial y Tecnología Digital, dijo que durante algunos de los vídeos se oye a Graven decir que quiere que cesen los abusos y que quiere llamar a la policía.

"Todo el país está conmocionado por lo que ha ocurrido (...). Vivimos en un mundo en el que la realidad ha superado a la ficción, en el que podemos ver morir a alguien en un canal de televisión y la gente puede ver este tipo de vídeos con horas y horas de humillación", dijo.

Denunció lo que calificó de "salvaje oeste digital" y arremetió contra Kick, de propiedad australiana, por su insuficiente moderación de contenidos.

"Esta plataforma de tres años de antigüedad está claramente muy desconectada de lo que realmente ocurre", dijo, y añadió que si las investigaciones demuestran que Kick no cumple las normas sobre contenidos en línea, habrá "sanciones", que no especificó.

El regulador francés de la comunicación digital y audiovisual, Arcom, ha abierto una investigación sobre el caso y, si se demuestra que el marco regulador francés es insuficiente, se endurecerá la normativa.

Kick Francia ha declarado que cooperará con las autoridades y que está revisando sus contenidos en francés. (Información de GV De Clercq; edición de Mark Heinrich; editado en español por Irene Martínez)