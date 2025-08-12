Muerte de una beba en Gambia relanza el debate sobre la mutilación genital femenina

Activistas reclaman justicia en Gambia tras la muerte de una beba a quien presuntamente se le practicó la mutilación genital femenina, una práctica muy extendida pero ilegal que está siendo revisada por el Tribunal Supremo.

Gambia tiene una de las tasas más altas de ablación genital femenina del mundo: 73% de las mujeres y niñas de entre 15 y 49 años fueron sometidas a este procedimiento, según cifras de 2024 de Unicef.

La beba fue declarada muerta a su llegada a un hospital de la capital, Banjul, tras haber sido "presuntamente sometida a una circuncisión" y haber desarrollado una hemorragia grave, informó el domingo la Policía de Gambia en un comunicado.

La muerte ha provocado la indignación de los defensores de los derechos de las mujeres que luchan contra esta práctica cultural y religiosa profundamente arraigada que, a su juicio, constituye una violación perjudicial para las mujeres y niñas.

"La mutilación genital femenina no es una tradición cultural que deba defenderse, es una forma de violencia de género que puede matar", afirmó Santana Simiyu, abogada de derechos humanos del grupo Equality Now, en un comunicado enviado este martes a AFP.

Dos sospechosas fueron detenidas, según informó la policía, mientras se lleva a cabo una investigación en la localidad occidental de Wellingara, donde ocurrió el incidente.

La mutilación genital femenina fue prohibida en 2015 por el antiguo dictador gambiano Yahya Jammeh, ahora en el exilio, y ratificada ese mismo año con una ley que la castiga con hasta tres años de prisión. Sin embargo, esta pena prácticamente no se aplica.

En julio de 2024, los legisladores revisaron la cuestión y mantuvieron la legislación de 2015, pese a la presión de los tradicionalistas religiosos. Pero la prohibición fue inmediatamente impugnada ante el Tribunal Supremo, donde la petición sigue pendiente.