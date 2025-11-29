Muerte un hombre tras sufrir una intoxicación por monóxido de carbono en Bustillo de la Vega (Palencia)

PALENCIA, 29 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Un hombre de 34 años ha muerto tras haber sufrido una intoxicación por monóxido de carbono en una vivienda de la calle Camino del Monte en la localidad palentina de Bustillo de la Vega, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 21.13 del viernes, cuando la sala de operaciones del 112 recibió un aviso que alertaba de una intoxicación por monóxido de carbono en la mencionada calle.

El 112 trasladó el aviso a la Guardia Civil, a los Bomberos de Diputación de Palencia y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió al domicilio al médico del Punto de Atención Continuado (PAC) y una ambulancia soporte vital básico (SVB).

Los servicios de emergencia que actuaron en el lugar confirmaron en el domicilio con medidor un resultado positivo en nivel de monóxido de carbono, así como el fallecimiento de un varón de 34 años.