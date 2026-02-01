Muertes de Pretti y Good en Minneapolis reavivan dolor de familias negras por violencia policial

Las muertes a tiros de los manifestantes blancos Alex Pretti y Renee Good a manos de agentes federales en Minneapolis siguieron un patrón dolorosamente familiar para los afroestadounidenses: las autoridades desprestigiaron inmediatamente a las víctimas, solo para que las pruebas que surgieron posteriormente acabaran contradiciéndolas.

Familias negras que han perdido a sus seres queridos por la violencia policial dijeron que los asesinatos en Minnesota les han traído de vuelta dolorosos recuerdos de sus propias luchas por la justicia, mientras las agencias de aplicación de la ley creaban narrativas para sugerir que los agentes no tenían otra opción más que matar a sus familiares.

Y estas agencias no suelen hacer ningún esfuerzo por corregir públicamente declaraciones erróneas o falsedades que podrían influir en un proceso judicial justo, dijeron expertos.

Timothy Welbeck, director del Centro de Antirracismo de la Universidad de Temple, dijo que “lamentablemente” fue necesario que Pretti y Good murieran para volver a poner el foco en este problema.

“Los negros han criticado a las fuerzas del orden desde que tenemos policía en Estados Unidos”, dijo Welbeck, profesor adjunto del Departamento de Africología y Estudios Afroestadounidenses de Temple.

También señaló que fue “dolorosamente irónico” que Pretti y Good murieran en “el mismo lugar” donde otros casos de alto perfil llevaron el tema a primer plano: George Floyd, asesinado en 2020 por un policía de Minneapolis, y Philando Castile, abatido a tiros en 2016 mientras intentaba mostrar a un policía de los suburbios de Minneapolis su licencia para portar un arma oculta.

Clarence Castile, tío de Philando Castile, dijo que fue inquietante escuchar a las autoridades federales sacar conclusiones precipitadas en los tiroteos de Pretti y Good.

“Inmediatamente respaldaron a sus agentes y dijeron que los disparos eran justificables, que sus vidas estaban en peligro, que temían por sus vidas”, dijo Castile. “Escuché lo mismo, (los agentes) dijeron lo mismo cuando ese policía le disparó a mi sobrino”.

“Sabemos, desde el principio, que no se han tomado el tiempo para investigar”, afirmó. “Solo dicen algo porque piensan que tienen que responder. A veces la mejor respuesta es no responder”.

“Proteger la integridad de la investigación”

Leonard Sipes, quien trabajó durante 35 años en asuntos públicos y comunicaciones para agencias de aplicación de la ley federales y estatales y también es un exagente, dijo que la práctica estándar para los tiroteos o cualquier otro caso importante de última hora es simplemente declarar que “está bajo investigación”. Afirmó que, normalmente, esperaba 24 horas antes de divulgar información al público.

“Lograr que la historia sea correcta es vital para la reputación de la agencia”, afirmó. “También estás obligado a proteger la integridad de la investigación. Un juicio apresurado puede violar eso”.

Las muertes de Pretti, enfermero de cuidados intensivos del hospital de Asuntos de Veteranos, y de Good, quien se describía a sí misma como poeta, madre y esposa, rápidamente se convirtieron en gritos de protesta para los habitantes de Minnesota que se manifestaban contra el mayor aumento en la presencia de fuerzas federales del orden en una ciudad estadounidense.

Tras la muerte de Pretti y Good, funcionarios del gobierno, desde la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem hasta el presidente Donald Trump, afirmaron que ambos eran radicales de extrema izquierda que actuaban con la intención maliciosa de dañar a los agentes federales.

“Las repugnantes mentiras contadas sobre nuestro hijo por el gobierno son reprobables y repugnantes”, dijo la familia de Pretti esta semana en un comunicado, señalando que los videos mostraban a Pretti sosteniendo su teléfono, no un arma, cuando fue derribado por agentes federales antes de que le dispararan varias veces. “Por favor, difundan la verdad sobre nuestro hijo”.

Good fue recordada por su familia como “la hermosa luz de nuestra familia y traía alegría a cualquiera que la conociera”.

“Era nuestra protectora, nuestro hombro para llorar y nuestra deslumbrante fuente de alegría ”.

Aunque los funcionarios del Departamento de Justicia se han negado a iniciar una investigación de derechos civiles sobre la muerte de Good, el viernes anunciaron una indagación de esa naturaleza sobre el asesinato de Pretti.

Aun así, los funcionarios no han retirado las afirmaciones de que Pretti y Good eran extremistas declarados que pretendían dañar a los agentes federales cuando fueron abatidos.

Frustración por casos pasados y presentes

Algunos activistas negros y defensores de la reforma policial expresaron su frustración porque las personas indignadas por la forma en que se han manejado los casos de Pretti y Good a menudo ignoraron las mismas dinámicas cuando las víctimas eran negras.

“En última instancia, esto demuestra la naturaleza insidiosa del racismo y cómo se ha incrustado en los sistemas y estructuras de la sociedad”, dijo Welbeck. “Cuando los negros intentamos señalar no solo las falacias lógicas de esto, sino simplemente su insensibilidad, a menudo fuimos vilipendiados o se nos dijo que estábamos exagerando y que necesitábamos esperar a que la justicia siguiera su curso”.

Melina Abdullah, cofundadora de Black Lives Matter (BLM) Grassroots, dijo que es un error común pensar que los organizadores de justicia racial negra no entrarán en acción cuando las personas blancas mueren a manos de la policía.

“Quiero dejar muy claro que lamento y me enfurezco por el asesinato de Alex Pretti y Renée Good”, dijo Abdullah, organizadora de un centro nacional para capítulos de BLM. “Lo que ellos sufrieron es lo que los negros sufren todos los días, y no es correcto para ellos, pero tampoco es correcto para nosotros”.

Justin Hansford, quien participó en las protestas de Black Lives Matter tras la muerte a tiros de Michael Brown por la policía en 2014 en Ferguson, Missouri, dijo que los tiroteos en Minneapolis deberían ser un recordatorio para todos los estadounidenses de que la injusticia que afecta desproporcionadamente a los negros también puede afectarlos a ellos.

“Es la idea de que los negros siempre fueron aquellos cuya experiencia señalaba al resto del país lo que estaba por venir”, dijo Hansford, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Howard y director ejecutivo del Centro de Derechos Civiles Thurgood Marshall.

“Fue porque esta es la experiencia negra a la que miraste de manera estrecha y no la abordaste. Y luego la experiencia se imita a nivel nacional”.

Hermana de víctima de tiroteo en Tulsa conoce el dolor de las familias de Minneapolis

Tiffany Crutcher, la hermana gemela de Terence Crutcher, un hombre negro asesinado en 2016 por un policía de Tulsa, Oklahoma, dijo que no podía ver los videos que mostraban los asesinatos de Pretti y Good. El simple hecho de escuchar a las autoridades hablar sobre sus muertes volvió a ser traumatizante, afirmó.

“Ya he estado allí antes”, dijo, recordando cómo los funcionarios de la ley hicieron juicios apresurados sobre su hermano.

La familia de Crutcher sostuvo que Terence necesitaba ayuda después de que su vehículo se detuviera en la carretera. El agente que lo mató dijo que temía que estuviera alcanzando un arma en su coche. Terence Crutcher estaba desarmado.

En las imágenes de video de la escena, un operador dice que Terence “parece un mal tipo” que “podría estar bajo los efectos de algo”. Finalmente, el agente que le disparó fue absuelto en el juicio por homicidio involuntario.

“En nuestro trauma y conmoción, tuvimos que controlar la narrativa sobre quién era Terrence”, dijo Tiffany. “Mientras estamos de duelo y llorando, al mismo tiempo, tenemos que movilizarnos y hacerle saber al mundo que nuestro ser querido no merecía morir”.

Dijo que los tiroteos de Pretti y Good ayudan a que las personas despierten ante el problema de la justicia desigual para las personas asesinadas por la policía.

“Naturalmente, hay una afinidad más amplia hacia las fuerzas del orden y las personas que les creen”, dijo Tiffany. “Sin embargo, creo que eso está cambiando”.

“Nuestra voz es todo lo que tenemos. Y tomamos la decisión consciente de que íbamos a utilizar nuestra voz y adelantarnos a las narrativas dañinas”.

___

El periodista de la AP Matt Brown contribuyó desde Washington, D.C.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.