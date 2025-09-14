Muerto en el descarrilamiento de un tren en Rusia

Un tren descarriló este domingo en la región de Leningrado, en el oeste de Rusia, y provocó la muerte del maquinista, anunció el gobernador de la región.

En la misma región, otro tren descarriló pero sin dejar víctimas.

"Se están llevando a cabo operaciones de rescate tras el descarrilamiento de una locomotora cerca de la estación de Semrino, en el distrito de Gatchina, en la región de Leningrado", declaró el gobernador Alexander Drozdenko en Telegram.

"El maquinista murió. Quedó atrapado en la cabina y falleció en la ambulancia después de ser liberado", agregó.

En otro incidente, un tren de mercancías con 15 vagones cisterna vacíos descarriló en la misma región, más al sur, sin causar víctimas, indicó Drozdenko en otro mensaje.

"Los investigadores están considerando la posibilidad de un sabotaje", añadió.

El sábado, la explosión de un artefacto en una sección de vía en la región occidental de Oriol provocó tres muertos.

La red ferroviaria rusa se ha visto afectada en varias ocasiones por descarrilamientos, explosiones e incendios que las autoridades atribuyen a sabotajes de Ucrania.

El gobierno de Kiev no reivindica estos actos, pero asegura que Rusia utiliza su red ferroviaria para transportar tropas y combustible a sus fuerzas que combaten en Ucrania.

bur/giv/pc/meb