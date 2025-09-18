Muerto en operación contra "criminales" en barras del fútbol en Río de Janeiro

La policía brasileña lanzó este jueves un operativo contra "criminales" en las barras de clubes de fútbol de Rio de Janeiro que alimentaban la violencia al margen de los partidos, informaron las autoridades que dieron cuenta de un sospechoso muerto durante la actuación.

La Policía Civil de Rio llevó a cabo 70 órdenes de allanamiento, que incluyeron sedes de hinchadas organizadas de los cuatro principales clubes de la ciudad, Flamengo, Fluminense, Botafogo y Vasco da Gama, en una investigación por peleas entre aficionados. Dos personas fueron detenidas.

"Los criminales investigados utilizaban redes sociales para marcar confrontaciones, cuyos resultados venían agravándose, con casos recientes de heridos y muertes", indicó un comunicado de la policía.

Estos grupos empleaban códigos para fijar peleas.

El mensaje #PASNOSESTADIOS ("Paz en los estadios" en portugués, sustituyendo la Z por la S), junto a una dirección, era uno de estos códigos, dijo a la prensa Álvaro Gómez, vocero policial.

La investigación "apuntó a criminales que se hacen pasar por torcedores para cometer delitos violentos como robos y homicidios", indicó el parte oficial.

"No se trata de combatir a las torcidas organizadas, cuya existencia está prevista por ley", añadió.

El fallecido en esta operación, bautizada "Pax Stadium", se produjo en un enfrentamiento armado, aclararon las autoridades sin dar mayores detalles.

En videos divulgados por la policía, se aprecia a agentes entrando con ganzúas en distintas sedes de barras de equipos de fútbol de Rio.

"Un criminal no es un hincha", dijo la institución en Instagram.

La semana pasada ocurrieron dos muertes por peleas entre aficionados en Rio.

Un hincha del Vasco da Gama falleció el jueves por un disparo en la cabeza antes del clásico contra Botafogo en la Copa de Brasil.

Otro murió el sábado en una confrontación en los alrededores del estadio Nilton Santos antes de un juego de la tercera división regional.

La policía reportó que en la operación de este jueves fueron decomisados dos fusiles y municiones, además de teléfonos celulares y otros equipos electrónicos.

La violencia en el fútbol es un problema muy presente en Sudamérica, con graves incidentes en algunos partidos de torneos internacionales como la Copa Libertadores o la Sudamericana.

Un partido de octavos de final de la Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile fue suspendido el pasado 20 de agosto por enfrentamientos entre hinchas, por los cuales fue descalificado el equipo argentino, que era local y, por ello, responsable de la seguridad.

erc/app/dga