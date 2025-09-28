Muerto, nueve heridos en tiroteo e incendio en iglesia en Michigan

GRAND BLANC TOWNSHIP, Michigan, EE. UU. (AP) — Un hombre armado abrió fuego dentro de una iglesia mormona en Michigan durante los servicios del domingo y al parecer incendió el edificio, matando al menos a una persona e hiriendo a nueve antes de que la policía le disparara, informaron autoridades.

Cientos de personas estaban dentro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc Township cuando un hombre de 40 años embistió su camioneta contra la puerta principal, se salió y comenzó a disparar, indicó el jefe de policía William Renye. La policía cree que él "deliberadamente" incendió el edificio.

Después de que el sospechoso salió de la iglesia, dos oficiales lo persiguieron y "se enfrentaron en un tiroteo", manifestó Renye a los periodistas. El hombre fue abatido.

Salieron llamas y humo del lugar durante horas antes de que el incendio fuera extinguido. Los socorristas luego estaban revisando los escombros.

"Creemos que encontraremos algunas víctimas adicionales una vez que encontremos el área donde estaba el fuego", indicó Renye.

La policía afirmó que aún no tienen una hipótesis sobre cuál fue la causa de la tragedia. Los investigadores están registrando la residencia del sospechoso en la cercana Burton. Las autoridades no proporcionaron detalles adicionales sobre el sospechoso, incluyendo si era miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida ampliamente como la iglesia mormona.

El presidente Donald Trump dijo que fue informado sobre el tiroteo. En una publicación en redes sociales, aplaudió al FBI, que según las autoridades locales envió 100 agentes a la zona, por su respuesta.

"OREN por las víctimas y sus familias. ¡ESTA EPIDEMIA DE VIOLENCIA EN NUESTRO PAÍS DEBE TERMINAR, INMEDIATAMENTE!" escribió Trump.

La iglesia, rodeada por un estacionamiento y un gran césped, está ubicada cerca de áreas residenciales y una iglesia de los Testigos de Jehová. Está en Grand Blanc Township, una comunidad de aproximadamente 40.000 personas fuera de Flint.

El impacto se extendió rápidamente a las comunidades vecinas, incluida la pequeña ciudad que comparte nombre con el municipio.

"Aunque somos dos unidades gubernamentales separadas, somos una comunidad muy cohesionada", manifestó el alcalde de la ciudad de Grand Blanc, John Creasey. "Este tipo de cosas son dolorosas para toda nuestra comunidad. Estoy luchando por digerir todo lo que ha sucedido, y mi corazón está con todas las familias afectadas".

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, declaró en un comunicado que su corazón está roto por la comunidad. “La violencia en cualquier lugar, especialmente en un lugar de culto, es inaceptable”, expresó.

El tiroteo ocurrió la mañana después de que Russell M. Nelson, el presidente más anciano de la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, falleciera a los 101 años.

Se espera que el próximo presidente de la fe, conocida ampliamente como la iglesia mormona, sea Dallin H. Oaks, según el protocolo de la iglesia.

“La iglesia está en comunicación con las fuerzas del orden locales mientras continúa la investigación y a medida que recibimos actualizaciones sobre el estado de los afectados”, indicó Doug Anderson, portavoz de la fe con sede en Utah, en un comunicado.

“Los lugares de culto están destinados a ser santuarios de pacificación, oración y conexión. Oramos por la paz y la sanación de todos los involucrados”.

Algunas enfermeras en huelga en el cercano Hospital Henry Ford dejaron la línea de piquete y corrieron la corta distancia hasta la iglesia para ayudar a los socorristas, según Dan Glass, presidente de Teamsters Local 332, quien se enteró del tiroteo.

“Las vidas humanas importan más que nuestra disputa laboral”, expresó Glass.

Contribuyeron a esta nota las corresponsales Safiyah Riddle en Montgomery, Alabama, y Sophia Tareen en Chicago.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.