Muerto por ataque ruso en el noreste de Ucrania

Un ataque ruso en la región nororiental ucraniana de Sumi, cerca de la frontera, mató a una persona e hirió a varias, informaron las autoridades locales el sábado por la noche.

"Tras un ataque enemigo en las afueras de la ciudad de Putivl, una persona ha muerto y hay heridos", entre ellos un niño de nueve años, dijo el gobernador militar regional, Oleg Grigorov, en la plataforma Telegram.

También un ataque con drones rusos el sábado por la noche en Zaporiyia, en el sureste, causó al menos 15 heridos, cuatro de los cuales fueron hospitalizados, informó Ivan Fedorov, jefe de la administración militar de esa región, que está parcialmente ocupada por Rusia.

Fedorov publicó imágenes de edificios residenciales destruidos.

Las fuerzas rusas ocupan alrededor del 20% del territorio ucraniano.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha intensificado sus esfuerzos diplomáticos en las últimas semanas para poner fin a la guerra, que dura ya tres años y medio, pero hasta ahora no ha logrado ningún avance.

