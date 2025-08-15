Muerto y 10 heridos en un ataque ucraniano con drones en Rusia

Una persona murió y 10 resultaron heridas en un edificio residencial tras un ataque ucraniano con drones en la ciudad rusa de Kursk la madrugada del viernes, a pocas horas de la cumbre entre Vladimir Putin y Donald Trump, informaron autoridades de esa zona fronteriza.

"Un dron enemigo atacó durante la noche un edificio" en un distrito de Kursk, lo que provocó que sus pisos superiores se incendiaran, escribió en Telegram el gobernador de la región del mismo nombre, Alexander Khinshtein.

Una mujer de 45 años falleció y 10 personas resultaron heridas, entre ellas un adolescente, precisó el funcionario, al añadir que varios edificios vecinos y una escuela sufrieron daños.

La región de Kursk fue objetivo en el verano de 2024 de una ofensiva de las fuerzas ucranianas, que se apoderaron de más de 1000 kilómetros cuadrados de territorio ruso, antes de ser expulsadas definitivamente en abril de 2025.

Desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, Kiev ha respondido con ataques con drones contra infraestructuras rusas situadas a cientos de kilómetros de su frontera.

Este nuevo ataque se produce a pocas horas de la cumbre que celebrarán el viernes en Alaska el presidente ruso Putin y su homólogo estadounidense Trump.

A medida que se acerca la reunión, Ucrania se enfrenta a una presión militar cada vez mayor, por lo que ordenó el jueves nuevas evacuaciones en una zona de la región de Donetsk (este), donde el ejército ruso ha avanzado rápidamente en los últimos días.