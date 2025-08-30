Muerto y cinco heridos tras atropello masivo en el norte de Francia

Un hombre embistió "intencionadamente" con su vehículo a una multitud fuera de un bar en el norte de Francia tras una pelea en la madrugada del sábado, causando un muerto y cinco heridos, informaron las autoridades.

El incidente tuvo lugar en la localidad de Evreux, en la región francesa de Normandía, alrededor de las 4:00 del sábado (2:00 GMT).

Se ha abierto una investigación por homicidio y tentativa de homicidio, señaló la fiscalía, que descartó cualquier motivo "terrorista" o racista.

"Desgraciadamente, el balance es muy grave", declaró el fiscal de Evreux, Rémi Coutin.

Un hombre murió en el lugar de los hechos, mientras que cinco personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, y fueron hospitalizadas.

Coutin indicó que "hubo un altercado" entre una joven y varios hombres dentro del bar, y los porteros decidieron sacar a todos los clientes —alrededor de 100— al exterior.

"Una persona fue a buscar un vehículo" y "deliberadamente dio marcha atrás a gran velocidad contra la multitud que se encontraba fuera del local", precisó el fiscal.

Dos hombres y una mujer fueron detenidos por este incidente que "se descontroló por completo y terminó en una terrible tragedia", concluyó.

