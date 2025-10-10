Muerto y cortes eléctricos en Ucrania por ataque ruso

Varias zonas del este de la capital de Ucrania sufrían cortes eléctricos la mañana del viernes luego de un importante ataque ruso, que dejó un niño de siete años muerto en la región de Zaporiyia, informaron las autoridades.

Periodistas de la AFP en Kiev escucharon múltiples explosiones durante la madrugada del viernes, así como el zumbido de drones.

La Fuerza Aérea reportó en la plataforma Telegram "un ataque enemigo con misiles balísticos y un ataque masivo con drones de combate", y pidió a la población que permaneciera en los refugios.

A escala nacional, "los rusos están lanzando ataques masivos contra la infraestructura energética ucraniana", indicó también el Ministerio de Energía en Facebook.

"La zona izquierda (este) de la capital se encuentra sin electricidad. También hay problemas con el suministro de agua", dijo poco después el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

Según informaciones de canales de Telegram aún sin verificar, una central térmica que abastece a Kiev fue alcanzada por los bombardeos.

Como resultado de los ataques, un niño de siete años murió y tres personas resultaron heridas en Zaporiyia, en el centro del país, y al menos nueve quedaron lesionadas en Kiev, según las autoridades.

Rusia bombardea diariamente ciudades ucranianas desde que invadió el país en febrero de 2022, centrándose especialmente en las infraestructuras eléctricas mientras se acerca el invierno.

El miércoles, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó a Moscú de querer "sembrar el caos" multiplicando sus ataques.

