Muerto y más de 100 heridos en protesta en Lima

Un hombre murió y al menos 100 personas resultaron heridas en los enfrentamientos que estallaron la noche del miércoles en Lima, durante una protesta liderada por jóvenes contra el gobierno recién instalado y el Congreso, según un nuevo balance de las autoridades.

Una multitud marchó hacia la sede del legislativo, en el centro de la capital peruana, en rechazo a la clase política y contra la ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado.

La protesta derivó en choques entre manifestantes y la fuerza pública. "Lamento el fallecimiento del ciudadano Eduardo Ruiz Sanz de 32 años", escribió el presidente José Jerí en X.

