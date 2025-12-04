Muertos por inundaciones en Asia superan los 1.500 mientras crecen llamados contra la deforestación

PADANG, Indonesia (AP) — Las muertes por las catastróficas inundaciones y deslaves registrados la semana pasada en partes de Asia superaban las 1.500 el jueves, mientras los equipos de rescate se apresuraban a llegar a los sobrevivientes aislados por el desastre, con cientos de personas aún desaparecidas en toda la región.

La tragedia se vio agravada por las advertencias de que las décadas de deforestación provocadas por el desarrollo descontrolado, la minería y las plantaciones de aceite de palma podrían haber empeorado la devastación. Además, crecieron los llamados a la intervención gubernamental.

"Necesitamos que el gobierno investigue y solucione la gestión forestal", dijo Rangga Adiputra, un maestro de 31 años cuya casa en Sumatra Occidental quedó arrasada. Las colinas próximas a su aldea, ubicada a las afueras de la ciudad de Padang, se vieron afectadas por la tala ilegal.

"No queremos que este costoso desastre vuelva a ocurrir", agregó.

Las autoridades confirmaron la muerte de 837 personas en Indonesia, 479 en Sri Lanka y 185 en Tailandia, además de otras tres en Malasia.

Muchas localidades en Indonesia y Sri Lanka seguían enterradas bajo el barro y los escombros, con 861 desaparecidos en ambos países.

Miles de personas enfrentaban una grave escasez de alimentos y agua potable en zonas aisladas. Las inundaciones y los deslizamientos de tierra se llevaron por delante carreteras y puentes y causaron un corte en las telecomunicaciones, lo que dejó a muchas comunidades aisladas.

La televisión indonesia mostró imágenes de enormes cantidades de madera talada arrastrada río abajo en las provincias de Sumatra del Norte, Sumatra Occidental y Aceh.

El principal grupo ambientalista del país, WALHI, dijo que las décadas de deforestación —impulsadas por la minería, las plantaciones de aceite de palma y la tala ilegal— eliminaron las defensas naturales que en su día absorbían el agua de lluvia y estabilizaban el suelo.

“El desastre no fue solo por la furia de la naturaleza, sino que se vio amplificado por décadas de deforestación”, dijo Rianda Purba, un activista del grupo. “La deforestación y el desarrollo descontrolado han despojado a Sumatra de su resiliencia”.

El grupo contabilizó que, solo en 2024, se perdieron más de 240.000 hectáreas (casi 600.000 acres) de bosque primario, dejando las pequeñas cuencas fluviales de Sumatra peligrosamente expuestas.

Otro grupo ambientalista, Global Forest Watch, señaló que las provincias indonesias de Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental —afectadas por las inundaciones— han perdido desde el 2000 19.600 kilómetros cuadrados (7.569 millas cuadradas) de bosque.

“A menos que la restauración comience ahora, se perderán más vidas”, advirtió Purba.

Enormes pilas de madera cortada ordenadamente yacían esparcidas entre los escombros a lo largo de la playa de Parkit, una imagen que sorprendió a los equipos de emergencias desplegados en la zona.

“Por su forma, estaba claro que no había solo árboles arrancados de forma natural por la inundación, sino madera que había sido cortada deliberadamente”, indicó Neviana, miembro de un equipo de limpieza que usa un solo nombre.

Otra residente de Padang, Ria Wati, de 38 años, fue testigo de la misma situación.

“Los troncos arrastrados por las inundaciones no eran del tipo que se obtiene de una inundación repentina”, apuntó. “Si se hubieran arrancado árboles viejos, se verían raíces y corteza frágil. Pero estas eran piezas de madera limpias, cortadas ordenadamente... parecían el resultado de la tala ilegal”.

El presidente del país, Prabowo Subianto, prometió reformas políticas después de visitar los lugares afectados por las inundaciones el lunes.

“Debemos prevenir realmente la deforestación y la destrucción forestal. Proteger nuestros bosques es crucial”, declaró Prabowo.

En Batang Toru, la zona más afectada en Sumatra del Norte, donde operan siete empresas, cientos de hectáreas (acres) habían sido despejadas para la minería de oro y proyectos energéticos, dejando laderas expuestas y lechos de ríos obstruidos con sedimentos. Los ríos se desbordaron y las aldeas estaban enterradas o arrasadas.

Los legisladores pidieron que se revoquen los permisos de las empresas.

Ante la indignación pública, el ministro de Medio Ambiente, Hanif Faisol Nurofiq, anunció una investigación a ocho empresas sospechosas de agravar el desastre. Dijo que se revisarán los permisos ambientales y que las evaluaciones futuras deben tener en cuenta escenarios de lluvias extremas.

"Alguien debe rendir cuentas", expresó.

___

Karmini informó desde Yakarta, Indonesia. El periodista de Associated Press Krishan Francis en Colombo, Sri Lanka, contribuyó a este despacho.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.