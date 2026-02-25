Muertos por lluvias en el sureste de Brasil suben a 40 y hay decenas de desaparecidos

Por Isabel Teles y Sergio Queiroz

SÃO PAULO/JUIZ DE FORA, Brasil, 25 feb (Reuters) -

Los muertos por las fuertes lluvias en el estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil, aumentaron a 40, según las cifras publicadas el miércoles por el departamento de bomberos del estado.

Las inundaciones y los deslizamientos de tierra han desplazado a unas 3.600 personas en las ciudades de Juiz de Fora y Uba, separadas por unos 110 kilómetros, mientras que 27 personas siguen desaparecidas, dijeron los bomberos.

Ricardo Dutra, residente en Juiz de Fora, recibió el consuelo de sus familiares y amigos el miércoles durante el funeral de su hijo Bernardo Lopes Dutra, de 11 años, mientras se preocupaba por el estado de su hija y su esposa, ambas hospitalizadas.

"Estoy tratando de recomponerme", dijo.

SENTIMIENTO DE IMPOTENCIA

A medida que las lluvias amainaban el martes por la noche, las autoridades y los voluntarios trabajaban para ayudar a los residentes que habían perdido sus hogares y seres queridos en las inundaciones.

La alcaldesa de Juiz de Fora, Margarida Salomao, instó a las personas que viven en zonas de alto riesgo a que abandonen sus hogares y busquen ayuda en los refugios habilitados por el Gobierno municipal, que sigue en estado de calamidad.

El Gobierno federal de Brasil ha acelerado las labores de socorro y ayuda humanitaria en la región, enviando agentes sanitarios y profesionales de la defensa nacional, según un comunicado.

"Por mucho que lo intentes, en algún momento te sientes impotente. Eres testigo de una situación como esta, con personas atrapadas entre los escombros, y no hay nada más que puedas hacer, tu contribución tiene un límite", dijo Nalvan Luiz, amigo de Bernardo Dutra, en el funeral.

Gran parte de Brasil entra en el pico de la temporada de lluvias durante el verano austral, de diciembre a marzo, lo que trae consigo frecuentes aguaceros intensos, tormentas eléctricas, inundaciones y deslizamientos de tierra.

El ayuntamiento de Juiz de Fora dijo que este ha sido el febrero más lluvioso de la historia de la ciudad, con unas precipitaciones que ya duplican con creces la cantidad prevista para el mes. (Información de Sérgio Queiroz en Juiz de Fora, Isabel Teles y Eduardo Simões en São Paulo, Rodrigo Viga Gaier en Río de Janeiro; edición de Gabriel Araújo, Rod Nickel y Alistair Bell; editado en español por Jorge Ollero Castela)