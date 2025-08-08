Muestra del juicio de Trump restaurada en museo

“El Museo Nacional de Historia Americana ha completado su actualización del caso de Impeachment dentro de la exposición ‘The American Presidency: A Glorious Burden’. La pantalla actualizada ahora refleja todos los juicios presidenciales”, informó el museo en un comunicado.

El museo reconoció la semana pasada que los carteles sobre los juicios políticos de Trump habían sido retirados, pero sostuvo que no se debió a la presión política. Reiteró esa posición en su declaración de hoy.

“Al adherirnos a los principios fundamentales para nuestro papel como museo de la nación, tenemos mucho cuidado de garantizar que lo que presentamos al público refleje tanto la integridad intelectual como un diseño reflexivo”, subraya en el comunicado.

Agregó que el cartel temporal sobre el juicio político de Trump “no era consistente con otras secciones de la exposición y bloqueó parte del caso”.

“Lo eliminamos para dar paso a una actualización más permanente del contenido dentro del caso”, dijo el comunicado.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata de Nueva York, había llamado a la eliminación del historial de Trump de la exhibición parte de su intento de “reescribir la historia”. (ANSA).