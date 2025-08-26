Muestra italo-boliviana “Territorio interior”

La muestra, que permanecerá abierta hasta mediados de septiembre, incluye esculturas y objetos inspirados o utilizados en la película italo-boliviana "Irregular", producida y dirigida por Fabrizio Catalano, con la bailarina y coreógrafa Fátima Lazarte.

La inauguración incluyó la proyección del largometraje que representó con éxito a Italia en el Festival de Cine Eurocine 2024 de La Paz.

En su recorrido por la belleza y diversidad de Bolivia, la protagonista de "Irregular" entrevista a líderes indígenas y sociales, y aborda la diversidad de la condición femenina.

Buscando superar estereotipos, invita al público a reflexionar sobre cómo la sociedad actual podría cambiar si las mujeres participaran más en la vida política, social y económica.

El embajador de Italia en Bolivia, Fabio Messineo, asistió a la inauguración de la exhibición. (Ansa).