Muestra italo-boliviana “Territorio interior”
Inspirada en el filme "Irregular" dirigido por Fabrizio Catalano
- 1 minuto de lectura'
La muestra, que permanecerá abierta hasta mediados de septiembre, incluye esculturas y objetos inspirados o utilizados en la película italo-boliviana "Irregular", producida y dirigida por Fabrizio Catalano, con la bailarina y coreógrafa Fátima Lazarte.
La inauguración incluyó la proyección del largometraje que representó con éxito a Italia en el Festival de Cine Eurocine 2024 de La Paz.
En su recorrido por la belleza y diversidad de Bolivia, la protagonista de "Irregular" entrevista a líderes indígenas y sociales, y aborda la diversidad de la condición femenina.
Buscando superar estereotipos, invita al público a reflexionar sobre cómo la sociedad actual podría cambiar si las mujeres participaran más en la vida política, social y económica.
El embajador de Italia en Bolivia, Fabio Messineo, asistió a la inauguración de la exhibición. (Ansa).
Otras noticias de Arte
- 1
La campaña en Gaza está convirtiendo a Israel en un Estado paria
- 2
Santiago del Estero: un piloto de 26 años murió en un choque en cadena en plena carrera de motos
- 3
El Gobierno declaró en situación de crisis a una obra social y fijó un plazo para presentar un plan de contingencia
- 4
Javier Belgeri: el niño de Brigada cola que sufrió adicciones, excesos y ahora vuelve a actuar y sueña con una gran película