LA NACION

Muestra italo-boliviana “Territorio interior”

Inspirada en el filme "Irregular" dirigido por Fabrizio Catalano

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Muestra italo-boliviana “Territorio interior”
Muestra italo-boliviana “Territorio interior”

La muestra, que permanecerá abierta hasta mediados de septiembre, incluye esculturas y objetos inspirados o utilizados en la película italo-boliviana "Irregular", producida y dirigida por Fabrizio Catalano, con la bailarina y coreógrafa Fátima Lazarte.

La inauguración incluyó la proyección del largometraje que representó con éxito a Italia en el Festival de Cine Eurocine 2024 de La Paz.

En su recorrido por la belleza y diversidad de Bolivia, la protagonista de "Irregular" entrevista a líderes indígenas y sociales, y aborda la diversidad de la condición femenina.

Buscando superar estereotipos, invita al público a reflexionar sobre cómo la sociedad actual podría cambiar si las mujeres participaran más en la vida política, social y económica.

El embajador de Italia en Bolivia, Fabio Messineo, asistió a la inauguración de la exhibición. (Ansa).

LA NACION
Más leídas
  1. La campaña en Gaza está convirtiendo a Israel en un Estado paria
    1

    La campaña en Gaza está convirtiendo a Israel en un Estado paria

  2. Un piloto de 26 años murió en un choque en cadena en plena carrera de motos
    2

    Santiago del Estero: un piloto de 26 años murió en un choque en cadena en plena carrera de motos

  3. El Gobierno declaró en situación de crisis a una obra social y fijó un plazo para presentar un plan de contingencia
    3

    El Gobierno declaró en situación de crisis a una obra social y fijó un plazo para presentar un plan de contingencia

  4. El niño de Brigada cola que pasó adicciones, excesos y ahora vuelve a actuar y sueña con una gran película
    4

    Javier Belgeri: el niño de Brigada cola que sufrió adicciones, excesos y ahora vuelve a actuar y sueña con una gran película

Cargando banners ...