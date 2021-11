Muguruza: "Es mi mejor partido en Guadalajara"

La tenista hispano-venezolana Garbi√Īe Muguruza se mostr√≥ muy satisfecha tras conseguir el billete para la final del torneo de maestras, que se est√° disputando en Guadalajara (M√©xico) y asegur√≥ que disput√≥ su "mejor partido" frente a Paula Badosa en la ronda de semifinales (6-3 y 6-3).

"Es mi mejor partido -de lejos- que he jugado aquí en Guadalajara. Ya me siendo finalista porque lo acabo de conseguir, pero ha sido un partido muy complicado contra Paula Badosa. Nunca nos habíamos enfrentado y eso pone un nerviosismo extra. Estoy ya en la final de un torneo muy exclusivo y tan difícil de alcanzar. Ya pienso en la final", apuntó Muguruza en la rueda de prensa posterior al partido.

"Este torneo lo pongo al mismo nivel que un 'Grand Slam' porque son ocho jugadoras y cada partido es como una final. Es un trabajo que he realizado durante mucho tiempo y no sabes cu√°ndo puedes conseguir un torneo como √©ste. Ahora estoy en una buena posici√≥n para dar el golpe final ma√Īana e irme a casa con una s√ļper temporada", analiz√≥.

"Ojal√° que sea yo quien lo consiga", agreg√≥ Muguruza, que pidi√≥ √°nimos y apoyo a la afici√≥n espa√Īola. "Mi diferencia de antes y ahora son los a√Īos de experiencia, mi compostura a la hora de afrontar los momentos. No hay un atajo para conseguirlo y eso se aprende con la edad y con la experiencia", espet√≥.

"Ahora me noto m√°s preparada para saber manejarme a m√≠ misma mejor. Hoy s√≠ he jugado muy bien, he ido poco a poco en progresi√≥n y he sufrido en los primeros partidos para tener mejor sensaci√≥n hoy. He estado comedida por respeto a Paula y porque no me parec√≠a adecuado celebrarlo. Me queda un partido m√°s, ser√° muy dif√≠cil pero quiero estar concentrada y no dejarme ir en ning√ļn momento", manifest√≥.

"¬ŅFavorita? Puedo serlo desde el papel o desde la televisi√≥n, ah√≠ igual s√≠, pero yo no lo veo as√≠. No hay favoritas aqu√≠. Yo de momento, sea contra quien sea, ya veremos qu√© pasa", finaliz√≥ Muguruza, que elogi√≥ el "gran a√Īo" de su v√≠ctima este martes.

"Creo que es una acumulaci√≥n de todo, Paula ha tenido un a√Īo espectacular y tiene que estar contenta con su progresi√≥n. Ahora es un momento duro, ha estado a punto de conseguir la final, pero tiene que irse de vacaciones con buenas sensaciones porque ya est√° en el 'top ten' mundial", zanj√≥ Muguruza.