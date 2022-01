Muguruza: "Es una pelea sin sentido que no creo que beneficie al tenis"

La tenista espa√Īola Garbi√Īe Muguruza ha lamentado la "pelea sin sentido" que est√° librando el serbio Novak Djokovic, que fue retenido a su llegada a Australia al anularse la exenci√≥n m√©dica con la que contaba para jugar el Abierto de Australia, y cree que "el 'show'" montado "no beneficia al torneo ni al tenis".

"Yo s√≠ estoy vacunada y s√© los requisitos que hay que cumplir, y contenta de hacerlo. No veo por qu√© hay que hacerlo de otra manera. Creo que tarde o temprano todos tendremos que vacunarnos, es una pelea que no tiene sentido", se√Īal√≥ en rueda de prensa en S√≠dney.

Además, Muguruza no considera que lo que está pasando beneficie al deporte ni al 'Grand Slam' oceánico. "No me quiero meter mucho, porque todavía no está resuelto lo que va a pasar, pero lo que sí sé es que es un 'show' todo lo que está pasando y no sé si beneficia al torneo y al tenis. Al final, no sé quién gana con todo esto", concluyó.

Este lunes, el n√ļmero uno del mundo gan√≥ la apelaci√≥n contra la decisi√≥n de denegarle un visado en el Tribunal del Circuito Federal de Australia, por lo que fue liberado tras su retenci√≥n en un hotel de Melbourne y podr√° disputar el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada.