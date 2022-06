Muguruza: "Ha sido un poco pesadilla este Wimbledon"

La tenista espa帽ola Garbi帽e Muguruza confes贸 haber vivido "una pesadilla de Wimbledon" tras caer eliminada en primera ronda este mi茅rcoles, un partido que comenz贸 el martes a煤n sabiendo que no podr铆a terminarse por falta de luz, en el que le falt贸 el nivel.

"Ha sido un poco pesadilla este Wimbledon para m铆, he tenido malas sensaciones. Ayer fue un d铆a un poco raro porque al quedar solo 45 minutos de luz, es extra帽o que nos metan a jugar, pero bueno, mi nivel no ha estado como otros a帽os en esta ocasi贸n", dijo en declaraciones a Vamos, recogidas por Europa Press.

Muguruza, campeona en Londres en 2017, cay贸 ante la belga Greetje Minnen por 6-4, 6-0, quien firm贸 la mayor victoria de su carrera con un rosco en la reanudaci贸n del segundo set. La hispano-venezolana reconoci贸 que no entendi贸 que el partido empezara el martes.

"No tenemos ni voz ni voto, es el 谩rbitro quien decide hasta cu谩ndo se puede jugar por la luz", apunt贸, antes de lamentar su pobre actuaci贸n en ese 6-0. "He hecho todo bien hoy, el calentamiento, y he salido a la pista y no ten铆a buenas sensaciones. Iba desorientada. Es dif铆cil encontrar la explicaci贸n a un set tan feo, lo lamento", termin贸.