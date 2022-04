Muguruza: "Me siento con frescura comparada con otras ediciones"

La tenista espa√Īola Garbi√Īe Muguruza valor√≥ como un acierto su periodo de descanso para recuperar distintas molestias y llegar a Madrid m√°s fresca f√≠sicamente que en ediciones anteriores, centrada "de manera natural" en la gira sobre tierra, despu√©s de un debut con victoria este viernes ante la australiana Ajla Tomljanovic.

"Me siento con frescura comparada con otras ediciones. No he jugado tantos partidos, aproveché el tiempo para descansar y entrenar, las dos cosas son muy importante y me siento bien", dijo en rueda de prensa después de su estreno en el Mutua Madrid Open.

La hispano-venezolana reapareci√≥ tras algo m√°s de un mes con la intenci√≥n adem√°s de aprovechar la energ√≠a del p√ļblico en la Caja M√°gica, en vez de acusar la presi√≥n de jugar en casa. "He venido sin muchas expectativas, sin saber c√≥mo me iba a encontrar despu√©s de tanto tiempo sin jugar. Pero he salido y me encanta jugar a tenis, cog√≠ la energ√≠a del p√ļblico m√°s esta vez que otros a√Īos", apunt√≥.

"En otras ediciones no pude superar los nervios en ocasiones, pero este a√Īo voy a aprovechar el p√ļblico. Siempre vienes pensando que es el √ļnico torneo en Espa√Īa, y es mucha presi√≥n para aprovechar la ocasi√≥n de brillar. Pero este a√Īo pens√© al contrario, 'estoy aqu√≠, es un gran torneo, juega tu mejor tenis' y que pase lo que tenga que pasar, en vez de poner presi√≥n sobre mi espalda", a√Īadi√≥.

Además, Muguruza volvió a insistir en la importancia de su parón. "Sentía que necesitaba el parón. Estaba entrenando mucho y mi cuerpo no lo estaba asimilando. Tenía un dolor aquí, otro allá, tenía acumulación de dolores. Así que le dije a mi equipo que necesitaba al menos 10 días de descanso para recuperar el cuerpo", afirmó.

"En el momento que dej√© de jugar, mi hombro empez√≥ a recuperarse, mi pierna, mi espalda, todo empez√≥ a ponerse en su sitio. Este a√Īo nos tenemos que centrar m√°s en la tierra, era una sentimiento natural. El calendario es muy intenso. Pens√© que no iba a pasar nada si me saltaba uno o dos torneos si despu√©s voy a volver y sentirme mejor", termin√≥.