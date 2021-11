Muguruza remonta ante Krejcikova y sigue viva en las Finales WTA

La tenista espa帽ola Garbi帽e Muguruza ha remontado esta madrugada ante la checa Barbora Krejcikova (2-6, 6-3, 6-4) para firmar su primer triunfo en las Finales WTA, la cita que re煤ne a las ocho mejores de la temporada en el circuito femenino en la localidad mexicana de Guadalajara, un resultado que le permite seguir con opciones de clasificarse para las semifinales.

La hispano-venezolana, que en su debut cay贸 con la tambi茅n checa Karolina Pliskova (4-6, 6-2, 7-6(6)), estuvo contra las cuerdas cuando Krejcikova, vigente campeona de Roland Garros, n煤mero tres del mundo y que tambi茅n hab铆a perdido su primer partido, logr贸 adjudicarse el primer parcial despu茅s de ganar los 煤ltimos cinco juegos.

Sin embargo, Muguruza supo manejar la presi贸n para darle la vuelta al choque en el segundo set, en el que construy贸 una ventaja de 4-1 antes de que la checa volviese a perder su saque en el 3-4, y con una nueva rotura empat贸 la contienda, todo en un parcial en el que logr贸 el 71% de sus primeros servicios -por el 58% del primero-.

Tras un intercambio de puntos en los primeros compases de la manga definitiva, Muguruza firm贸 el 煤nico 'break' del parcial en el tercer juego, que le bast贸 para cerrar, en su primera oportunidad y tras dos horas y 10 minutos de juego, el encuentro.

Ahora, se jugar谩 el pase a semifinales ante la estonia Anett Kontaveit, que ya est谩 en la siguiente ronda despu茅s de imponerse a la checa Pliskova (6-4, 6-0). "Creo que comenc茅 el primer set sin jugar muy bien. En el segundo set la gente me ayud贸", reconoci贸 sobre el p煤blico mexicano.

Sobre el primer parcial, asegur贸 que sent铆a que "no" estaba haciendo "lo suficiente". "Cada vez que sacaba ella me romp铆a o yo no dominaba. Ten铆a que hacer algo diferente. Me concentr茅 mucho en hacer esos primeros saques al menos para poder aguantar mi servicio y luego tratar de romper. Fue la clave hoy", apunt贸.

"Me encanta estar en M茅xico, es el empuj贸n final. Voy a dar todo lo que me queda en cada partido. Esto est谩 realmente muy abierto, nunca sientes que no tienes una oportunidad, y de eso obtengo mi gasolina. Estoy muy emocionada de mantener vivas mis opciones", concluy贸.