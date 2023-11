ALBANY, Nueva York, EE.UU. (AP) — Un legislador estatal de Brooklyn ha sido acusado en una demanda de violar a una mujer al comienzo de su carrera legislativa cuando él fue a casa de ella para discutir los esfuerzos de ayuda en casos de desastre para Haití.

La demanda, presentada el viernes, acusa al senador Kevin Parker de agredir en 2004 a la mujer, quien dijo que trabajaba con Parker para coordinar la entrega de artículos y donaciones a Haití tras una devastadora inundación que afectó al país y otras islas caribeñas vecinas.

La demanda se presentó bajo la Ley de Sobrevivientes Adultos, una ley estatal especial que creó una suspensión de un año del plazo habitual para que los acusadores presenten demandas. La ley expirará después del Día de Acción de Gracias.

Un portavoz de Parker, un demócrata, no hizo comentarios sobre la demanda.

Un vocero del principal demócrata del Senado, la líder de la mayoría Andrea Stewart-Cousins, dijo que las acusaciones eran “extremadamente inquietantes y las tomamos muy en serio”.

La mujer dijo en la demanda que la agresión ocurrió cuando Parker fue a su apartamento para recoger fotografías de una visita que había hecho a Haití. Parker representa parte de Brooklyn con una gran comunidad caribeña y haitiana.

Después que terminaron de hablar sobre su trabajo, la mujer se levantó para despedirse cuando Parker la agarró de las muñecas, la llevó por un pasillo hasta su dormitorio, le hizo un comentario sexual y luego la violó, según la demanda.

Los mensajes de correo electrónico y telefónicos dejados a los abogados de la mujer no han sido respondidos. The Associated Press generalmente no nombra a las personas que dicen haber sido agredidas sexualmente a menos que lo revelen públicamente.

En 2005, Parker fue arrestado y acusado de agresión en tercer grado tras golpear a un agente de tránsito que lo multó por estacionarse en doble fila, según informes de prensa de esa época. Ese mismo año, una exasistente acusó a Parker de amenazarla después que ella se quejara públicamente de que él la empujaba y golpeaba cuando trabajaba para él.

Parker también fue condenado por delitos menores de conducta penal en 2010 luego que persiguió a un fotógrafo del New York Post y dañó su cámara.