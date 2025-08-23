Mujer de Erdogan pide a Melania Trump defender a los niños de Gaza

La primera dama de Turquía escribió el sábado a su homóloga estadounidense, Melania Trump, para pedirle que intercediera a favor de los niños de Gaza ante Israel, como lo ha hecho por los de Ucrania ante Rusia.

Emine Erdogan pidió a la esposa del presidente estadounidense que escribiera una carta al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para que mostrara misericordia hacia los niños de Gaza, tal y como hizo en una misiva reciente al mandatario ruso, Vladimir Putin.

"Confío en que la importante sensibilidad que mostró por los 648 niños ucranianos que perdieron la vida en la guerra se extienda también a Gaza, donde en el transcurso de dos años 62.000 civiles inocentes, entre ellos 18.000 niños, fueron brutalmente asesinados", expresó la primera dama turca, citando el balance de las autoridades sanitarias de Gaza -gobernada por Hamás-, que la ONU considera fiables.

Cuando recibió a Putin en Alaska la semana pasada, Donald Trump le entregó un "mensaje de paz" para Ucrania, supuestamente escrito por su pareja.

"Como madre, como mujer y como ser humano, comparto profundamente los sentimientos expresados en su carta, y espero que usted dé la misma esperanza a los niños de Gaza, que también anhelan la paz y la tranquilidad", exhortó Emine a Melania.

Las Naciones Unidas declararon oficialmente el viernes un estado de hambruna en Gaza, algo que Netanyahu calificó de "mentira descarada".