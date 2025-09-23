Mujer de Missouri será sentenciada por intentar vender Graceland de Elvis Presley

MEMPHIS, Tennesee, EE.UU. (AP) — Una mujer de Missouri será sentenciada el martes por planear defraudar a la familia de Elvis Presley al intentar subastar su casa y propiedad de Graceland antes de que un juez detuviera la descarada venta por ejecución hipotecaria.

El juez de distrito de Estados Unidos, John Fowlkes, sentenciará a Lisa Jeanine Findley en el tribunal federal de Memphis. Findley se declaró culpable en febrero de un cargo de fraude postal relacionado con el plan. También había sido acusada de un cargo de robo de identidad agravado, pero ese cargo fue retirado como parte de un acuerdo de culpabilidad.

Findley, de Kimberling City, afirmó falsamente que la hija de Presley había pedido prestados US$3,8 millones a un prestamista privado falso y había prometido Graceland como garantía para el préstamo antes de su muerte en enero de 2023, dijeron los fiscales cuando Findley fue acusada en agosto de 2024. Luego amenazó con vender Graceland al mejor postor si la familia de Presley no pagaba un acuerdo de US$2,85 millones, según las autoridades.

Findley se hizo pasar por tres personas diferentes supuestamente involucradas con el prestamista falso, fabricó documentos de préstamo y publicó un aviso de ejecución hipotecaria fraudulento en un periódico de Memphis anunciando la subasta de Graceland en mayo de 2024, dijeron los fiscales. Un juez detuvo la venta después de que la nieta de Presley demandara.

Los expertos quedaron perplejos por el intento de vender una de las propiedades inmobiliarias más históricas del país utilizando nombres, correos electrónicos y documentos que rápidamente se sospechó que eran falsos.

Graceland se abrió como museo y atracción turística en 1982 y atrae a cientos de miles de visitantes cada año. Un gran complejo de entretenimiento temático de Presley al otro lado de la calle del museo es propiedad de Elvis Presley Enterprises. Presley murió en agosto de 1977 a los 42 años.

El aviso público para la venta por ejecución hipotecaria de la finca de 13 acres (cinco hectáreas) decía que Promenade Trust, que controla el museo de Graceland, debía US$3,8 millones después de no pagar un préstamo de 2018. La actriz Riley Keough, nieta de Presley, heredó el fideicomiso y la propiedad de la casa tras la muerte de su madre, Lisa Marie Presley.

Keough presentó una demanda alegando fraude, y un juez detuvo la subasta propuesta con una orden judicial. Naussany Investments and Private Lending —el prestamista falso que las autoridades dicen que Findley creó— dijo que Lisa Marie Presley había usado Graceland como garantía para el préstamo, según el aviso de venta por ejecución hipotecaria.

La demanda de Keough alegó que Naussany presentó documentos fraudulentos sobre el préstamo en septiembre de 2023 y que Lisa Marie Presley nunca pidió dinero prestado a Naussany.

Kimberly Philbrick, la notaria cuyo nombre figura en los documentos de Naussany, indicó que nunca conoció a Lisa Marie Presley ni autenticó ningún documento para ella, según la demanda de la finca. El juez dijo que la declaración jurada de la notaria pone en duda la autenticidad de la firma.

Al detener la venta por ejecución hipotecaria, el juez dijo que la finca de Elvis Presley podría tener éxito al argumentar que el intento de una empresa de subastar Graceland fue fraudulento.

Un comunicado enviado por correo electrónico a The Associated Press después de que el juez detuviera la venta decía que Naussany no procedería con la venta porque un documento clave en el caso y el préstamo fueron registrados y obtenidos en un estado diferente, lo que significa que "se tendría que presentar una acción legal en múltiples estados". El comunicado, enviado desde una dirección de correo electrónico de Naussany que figura en los documentos judiciales, no especificó el otro estado.

Después de que el plan se desmoronara, Findley intentó hacer parecer que la persona responsable era un ladrón de identidad nigeriano, dijeron los fiscales. Un correo electrónico enviado el 25 de mayo de 2024 a la AP desde el mismo correo electrónico que el comunicado anterior decía en español que el intento de venta por ejecución hipotecaria fue realizado por una red de fraude nigeriana que apunta a personas mayores y fallecidas en Estados Unidos y utiliza internet para robar dinero.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.