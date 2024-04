Mujer de texas que mide su vida en eclipses está a punto de cumplir 21 años

Por Evan Garcia

Farmers branch, eeuu, 5 abr (reuters) - leticia ferrer es una "umbráfila" -literalmente, una amante de las sombras-, pero lo que realmente significa es que es una cazadora de eclipses.

La mujer de Texas, de 63 años, dice que ha viajado a los siete continentes e incluso a los océanos en busca de eclipses solares, y los ha visto todos desde 1998.

El eclipse del lunes en Norteamérica aumentará ese conteo a 21, pero esta vez no necesitará viajar muy lejos. Su casa en el área de Dallas en Farmers Branch se encuentra dentro de la trayectoria del eclipse total, o cuando el Sol será completamente bloqueado por la Luna.

Aun así, planea viajar aproximadamente una hora hacia el sur sólo para disfrutar unos momentos más del eclipse.

"Soy adicta a esa sensación de... durante esos pocos segundos o minutos, ser uno con el universo y estar realmente presente y sentirlo. Y luego, por supuesto, siempre está la planificación para el siguiente", dijo Ferrer.

"Mi vida se mide en eclipses", sostuvo.

Ferrer hace un presupuesto para viajar y toma vacaciones de su trabajo diario para presenciar los eventos, y dice que esta será su tercera visita en Norteamérica.

"He estado en Europa para uno de ellos. He ido a África dos veces. He ido a Australia tres veces. He ido a la Antártida dos veces. He ido a Asia tres veces. Creo que cuenta para Indonesia. Ah, y un par de océanos. Había un par de ellos, estábamos en el medio del Atlántico o en el medio del Pacífico", dijo Ferrer.

Su obsesión ha tenido sus desafíos. En 2017, a Ferrer le diagnosticaron cáncer de ovario, pero retrasó el tratamiento para poder ver un eclipse ese año. En 2010, murió su primer marido y al mes siguiente viajó a Sudamérica porque "vi morir sus sueños con él y no voy a dejar que mis sueños mueran".

Un año después, Ferrer conoció a su actual marido en un sitio web de citas donde en su perfil decía que tenía la misión de ver cada eclipse total de Sol.

Ferrer, que tiene un podcast sobre eclipses y ha viajado por Texas para dar conferencias, dice que espera llegar a los 103 años para poder ver su eclipse número 50. (Reporte de Evan García. Editado en español por Marion Giraldo)